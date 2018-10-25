Rus askeri tankeri boğazdan geçti
Rus donanmasına ait askeri tanker Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Rusya'nın Karadeniz Filosuna ait 'IMAN' adlı tanker Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.
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07.00'de Marmara Denizi yönünden boğaza giriş yapan Rus donanmasına ait, 105 metre boyunda ve 3 bin 359 groston ağırlığındaki "IMAN" adlı tanker, 09.05'te Çanakkale önlerine ulaştı ve Ege yönüne doğru ilerledi.
Sahil güvenlik unsurlarının refakat ettiği tankerin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.
Vira Haber
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Etiketler : Sahil güvenlik, rusya, donanma, ıman, akaryakıt, gemi, Marmara denizi, Çanakkale Boğazı
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