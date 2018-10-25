Rus askeri tankeri boğazdan geçti

07.00'de Marmara Denizi yönünden boğaza giriş yapan Rus donanmasına ait, 105 metre boyunda ve 3 bin 359 groston ağırlığındaki "IMAN" adlı tanker, 09.05'te Çanakkale önlerine ulaştı ve Ege yönüne doğru ilerledi.

Sahil güvenlik unsurlarının refakat ettiği tankerin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.

Vira Haber