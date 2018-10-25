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Rus askeri tankeri boğazdan geçti

Rus askeri tankeri boğazdan geçti

Rus donanmasına ait askeri tanker  Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Rusya'nın Karadeniz Filosuna ait 'IMAN' adlı tanker Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

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07.00'de Marmara Denizi yönünden boğaza giriş yapan Rus donanmasına ait, 105 metre boyunda ve 3 bin 359 groston ağırlığındaki "IMAN" adlı tanker, 09.05'te Çanakkale önlerine ulaştı ve Ege yönüne doğru ilerledi.

Sahil güvenlik unsurlarının refakat ettiği tankerin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.

Vira Haber

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