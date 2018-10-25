Dev dalgalar liman içindeki tekneyi batırdı

Düzce’nin Akçakoca limanında fırtınada oluşan dev dalgalar, liman içinde bulunan bir tekneyi batırdı. Batı Karadeniz bölgesinde karayel fırtınası etkili oluyor. Akçakoca balıkçı barınağında demirli olan Raif Şenbaşa ait tekne, dev dalgalar nedeniyle liman içinde parçalanarak battı.

Akçakoca balıkçı barınağının ağzının karayele açık olması nedeniyle dev dalgalar liman içinde dalgalara sebep olduğu bu nedenle tekneler yıllardır zarar gördüğü öğrenildi.

Dalgalar mendireği aştı

Zonguldak’ta etkili olan şiddetli rüzgar ve yağmurla birlikte şiddetini artıran dalgalar Liman Caddesi’ndeki 7 metrelik istinat duvarını aştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yurt genelindeki uyarılarının ardından Batı Karadeniz’de şiddetli rüzgar ve yağmur etkisini sürdürdü. Gece saatlerinden itibaren etkili olan rüzgar ve yağmur nedeniyle Karadeniz’deki dalgalar şiddetini artırdı.

Liman Caddesi’ndeki 7 metre uzunluğundaki istinat duvarını aşan dalgalar zaman zaman liman içerisine girdi. Aracını park eden bazı vatandaşlar ise dalgalar dolayısıyla araçlarını bulunduğu yerden aldı. Yaklaşık hızı 20 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle yük gemileri ve balıkçı tekneleri liman içine demirledi. Belediye işçisi liman bölgesindeki tünelde denizin bıraktığı taş parçalarını temizledi

Bazı vatandaşlar ise Liman Caddesi’nde dalgaları izledi. Meteoroloji yetkililerinden öğrenilen bilgilere göre sağanak ve şiddetli rüzgarın, aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Vira Haber