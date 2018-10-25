RMK Marine’de T/ADALYN denize indirildi

RMK Marine Tersanesi’nde inşa edilen 15 bin ton yük taşıma kapasiteli asfalt ve petrol ürünleri tankeri T/ADALYN denize indirildi. 153,9 metre boyunda, 22 metre eninde ve 8,5 m draftı olan, iç içe üç tekneli yapısı ve tek pervanesiyle özel ve yüksek teknoloji ürünü sistemlerle donatılacak şekilde tasarlanan T.ADALYN, DİTAŞ Deniz İşletmeciliği ve Tankerciliği için inşa edildi.

RMK Marine, DİTAŞ için gerçekleştirdiği muhtelif tanker ve hizmet botları inşa projeleri kapsamında aldığı iki adet yeni tanker inşa projesinin ilki olan 15.000 ton yük taşıma kapasiteli NB 113 no.lu asfalt ve petrol ürünleri tankeri T.ADALYN’i başarıyla denize indirdi. T.ADALYN’nin denize iniş töreni, Koç Holding Şeref Başkanı ve RMK Marine Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi M. Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyeleri Bülent Bulgurlu ve Temel K. Atay, Koç Holding Enerji Grubu Başkanı Yağız Eyüboğlu, Koç Holding Turizm, Gıda, Perakende Grubu Başkanı Tamer Haşimoğlu, Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu, RMK Marine Genel Müdürü Adnan Nefesoğlu ve DİTAŞ Genel Müdürü Bilge Bayburtlugil’in katılımıyla gerçekleşti.

153,9 metre boyunda,22 metre eninde ve 8,5 m draftı olan, içiçe üç tekneli yapısı ve tek pervanesiyle özel ve yüksek teknoloji ürünü sistemlerle donatılacak şekilde dizayn edilen T.ADALYN’in deniz iniş töreninde açılış konuşmasını RMK Marine Genel Müdürü Adnan Nefesoğlu yaptı. Konuşmasında T.ADALYN ve kardeş gemisi Elinor’un, DİTAŞ ile tesis edilen uzun soluklu iş birliği kapsamında inşa edildiğini vurgulayan Nefesoğlu, “Anahtar teslim gemi inşa projelerinin yükümlülüğü altında tersanemiz, farklı mühendislik disiplinlerinde, farklı teknolojiler, yüksek seviyeli ve kompleks entegrasyonlar içeren cihaz ve sistemlerle çalışabilmek için gereken yetenek setlerini bünyesinde bulundurmak ve başarıyla yönetmek zorunluluğundadır. Tüm bu farklı disiplinlerde ve farklı alanlarda takım ruhu ile sürdürdüğümüz çalışmalar neticesinde, T.ADALYN tankerini denize inmeye hazır hale getirmiş olmanın mutluluğunu ve gururunu hep birlikte yaşamaktayız. Bu iki geminin tasarım ve inşalarının tersanemizde yapılıyor olmasından dolayı, yurtiçi katma değerin hâlihazırda en az yüzde 58’lerde gerçekleşmesi beklenmektedir” dedi.

DİTAŞ Genel Müdürü Bilge Bayburtlugil de, RMK Marine ile 2007’de başladıkları iş birliğinin, T.AYLİN ve T.ESRA tankerleri ve ardından 2015-2016’da gerçekleştirilen 9 adet hizmet botu projesiyle ilerlediğini, T.ADALYN ve kardeş gemisi Elinor’un inşasıyla da en üst seviyeye ulaştığını belirtti. RMK Marine’in bugün artık NATO standartlarında gemi dizayn ve inşa edebilecek yetenek ve nitelikte olduğunu ifade eden Bayburtlugil, projede emeği geçen tüm RMK MARINE personeline ve DİTAŞ’taki tüm çalışma arkadaşlarına gösterdikleri çabalardan dolayı teşekkür etti.

Vira Haber