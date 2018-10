Zorunlu Trafik Sigortasıyla Kasko Arasında Ne Fark Var?

Araç sahiplerinin trafik sigortaları ile ilgili akılları karışabiliyor. Özellikle kasko sigortası ile zorunlu trafik sigortası sıklıkla birbirine karıştırılıyor. Hatta bu iki sigortanın aynı olduğunu düşünenler dahi var. Zorunlu trafik sigortası adından da anlayabileceğiniz gibi yasalar gereği yaptırılması zorunlu olan bir sigorta türüdür. Kasko sigortası ise araç sahiplerinin isteğine bağlı olarak yaptırdıkları bir sigortadır. Peki, bu iki sigorta arasındaki fark nedir?

Zorunlu trafik sigortası bir kaza olması durumunda karşı tarafta meydana gelen hasarı sizin adınıza öder. Kasko ise sizin hasarlarınızı ödeyen bir sigorta türüdür. Tek taraflı meydana gelen kazalarda kasko sigortasının devreye girmesi nedeniyle araç sahiplerine mutlaka kasko sigortası da yaptırmaları önerilir. Bu sigorta türünde kaza olasılığı ne kadar ödeme yapacağınızı de belirliyor. Daha önce yaptığınız kazaların da dikkate alındığını bilmenizde fayda var.

Zorunlu Trafik Sigortasında Plakanın Önemi Ne?

Araç sahiplerinin aklını karıştıran bir diğer unsur da aracın plakasının trafik sigortasına nasıl bir etkide bulunduğu oluyor. Küçük şehirlerde yaşayan araç sahipleri ile büyük kentlerde yaşayan araç sahiplerinin ödemesi gereken zorunlu trafik sigortası ücreti farklıdır. İstanbul, Ankara, İzmir gibi kentlere ait plakaya sahip olanlar daha yüksek rakamlarla ödeme yapar. Bunun nedeni ise büyük kentlerde kaza oranının daha yüksek olmasıdır.

