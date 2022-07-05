Arkas’a, “Türk Gemi İnsanını En Fazla İstihdam Eden Firma” Ödülü

Ana faaliyet alanları olan denizcilik, lojistik, liman ve terminal işletmeciliğinde Türkiye ekonomisine katkı sağlayan Arkas, ülkemizin denizcilik vizyonunu yansıtan Türkiye Denizcilik Zirvesi’nde iki ödülün sahibi oldu.

Öncü yatırımları ile denizcilik sektörünün gelişmesine katkı sağlayan şirket “Türk Gemi İnsanını En Fazla İstihdam Eden Firma” ve “Türk Bayrağı Altında En Fazla Sayıda Gemi İşleten Firma” kategorilerinde ödüle layık görüldü.

Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas’ın vizyonu ve hedefleri doğrultusunda Türk Deniz Ticareti’nin gelişmesinde önemli rol alarak dünyanın sayılı filoları arasında yerini alan Arkas Deniz Ticaret Filosu, 54 gemisi ve 1500’e yakın çalışanıyla Türkiye’de en fazla Türk deniz çalışanı istihdam eden filo konumunda.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen zirve kapsamında 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nda verilen Denizcilik Ödülleri’nde Arkas, Türk Gemi İnsanını En Fazla İstihdam Eden Firma ve Türk Bayrağı Altında En Fazla Sayıda Gemi İşleten Firma olmak üzere iki ayrı kategoride ödüle layık görüldü. Arkas Deniz Ticaret Filosu adına ödülü alan Başkan Yardımcısı Ali İbrahim Kontaytekin, her iki ödülün de kendileri için büyük anlam taşıdığını ifade etti. Kontaytekin, “1996 yılında aldığımız 500 TEU kapasiteli iki gemi ile filomuzu oluşturmaya adım attık. 26 yıldır büyütmeye çalıştığımız filomuzda bugün 54 Türk gemimiz 1500’e yakın çalışanımız var.” dedi.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda Tersane İstanbul’da yapılan zirvede, dünya denizcilik trendleri ve kalkınmadaki stratejik rolü ele alındı. Sektör paydaşlarının karşılıklı bilgi alışverişinin sağlandığı ve ilişki ağlarının geliştirildiği zirvede, yerli ve yabancı katılımcıların tek çatı altında; oturumlar, deneyimsel uygulamalar, zenginleştirilmiş içerik ve metodolojilerle bir araya gelmesine olanak tanındı.