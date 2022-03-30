Armatör Halis Kalkavan Hayatını Kaybetti
İMEAK Deniz Ticaret Odası eski Meclis Üyesi armatör Halis Kalkavan hayata veda etti.
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İMEAK Deniz Ticaret Odası kurucu Meclis üyesi, eski Meclis Başkanı merhum Ziya Kalkavan’ın kardeşi, DTO Yönetim Kurulu üyesi Taylan Kalkavan, eski Meclis üyesi Hakan Kalkavan, DTO üyesi Gökhan, Oğuzhan ve Buket Kalkavan’ın babası, Deniz Ticaret Odası eski Meclis Üyesi Halis Kalkavan vefat etti.
Halis Kalkavan’ın cenazesi, bugün ikindi namazına müteakip Edirnekapı Sakızağacı Şehitlik Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Sakızağacı Şehitlik aile kabristanlığında toprağa verilecek.
Vira Haber olarak merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi, yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz.
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