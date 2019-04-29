Armatör Turgut Kaptanoğlu hayatını kaybetti
Denizcilik camiasının yakından tanıdığı, İMEAK Deniz Ticaret Odası eski meclis üyesi Turgut Kaptanoğlu hayatını kaybetti.
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Kaptanoğlu’nun cenazesi dün (28 Nisan 2019 Pazar günü) Zincirlikuyu Cami’nde öğlen vakti kılınan namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Turut Kaptanoğlu’nun cenaze törenine başta Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, DTO Mecli Başkanı Salih Zeki Çakır, DTO yönetim kurlu üyeleri, denizcilik sektörü kurum ve kuruluşlarının yönetici ve temsilcileri katıldı.
Vira Haber olarak merhum Turgut Kaptanoğlu’na Allah’tan rahmet, ailesine ve denizcilik baş sağlığı diliyoruz.
Vira Haber
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