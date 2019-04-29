Çıralı’ya iskele ve dalgakıran

Kemer’e bağlı Ulupınar Mahallesi Çıralı Sahilinde hem bölge halkının hem de gelen turistlerin şikayetçi olduğu teknelerin kötü görüntüsü ortadan kalkıyor. Dünyanın en iyi plajları arasında gösterilen ve 1’inci derecede doğal SİT kapsamındaki Çıralı’da bulunan Karaburun mevkiine iskele ve dalgakıran yapılacak. İskele ve dalgakıranın yapılmasıyla sahile yanaşan teknelerin kötü görüntüsü ve kış aylarında yaşanan sel baskıları ile deniz kaplumbağalarının sahile çıkmak ve denize ulaşma konusundaki zorluklarının ortadan kalkacağı bildirildi.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen tarihi Likya Yolu'nun Kemer’deki 13 kilometrelik parkurunda yürüyüşünde proje hakkında bilgi alan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, çalışmaların hızlandırılması konusunda talimat verdi.

Ulupınar Mahalle Muhtarı Habib Altınkaya yaptığı açıklamada, “Çıralı’da 18’i ticari olmak üzere 32 adet tekne bulunmakta. Ticari teknelerimizin günü birlik tekne turları ile turizme hizmet vermektedirler. Daha önemlisi Kemer diğer turizm alanlarından gelerek çok önemli ören alanlarımız olan Olympos ve Yanartaş’a gelen ziyaretçileri taşımakta, indirme ve bindirmede zorluk çekiyorlar. Tatilcilerimizin can ve mal güvenliği tehlikeye düşürdüğü gibi sürekli şikayet alıyoruz. Ayrıca gelişi güzel bağlanan tekneler denizin dibindeki bitki örtüsüne zarar verdiği gibi çok kötü görüntü de oluşturuyor.

Çıralı sahili deniz kaplumbağası üreme alanı olması nedeniyle de teknelerin filikalarını ve özel fiber teknelerin sahile çekilmesi nedeniyle gece anne kaplumbağaların sahile çıkmakta zorlandığı ve yavruların denize gitmesinde problem yaşadığını görüyoruz. En önemlisi de yağmur sularının denize boşaldığı yerin en küçük dalga veya kum hareketinde kapanması nedeniyle Yanar ve Andızlı Deresinin taşması sonucu mahalledeki tarım arazileri ve bazı işletmeleri su basıyordu. Karaburun’a iskele ve dalgakıranın yapılması halinde bu sorunlar tamamen ortadan kalkacaktır. Ulaştırma Antalya Bölge Müdürlüğü tarafından yapılacak olan iskele ve dalgakıran için şuanda onay bekleniyor. Kısa sürede de çalışmaların başlanacağını düşünüyoruz. Bu konuda Antalya Valimiz sayın Münir Karaoğlu da gerekli talimatları verdi. Kendisine ilgi alakasından dolayı Çıralı halkı adına teşekkür ediyoruz” dedi.

Vira Haber