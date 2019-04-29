Atatürk Kupası'nda dereceye girenler belli oldu

22 Nisan tarihinde başlayan kupa birbirinden heyecanlı yarışlara sahne olurken kazananlara ödülleri Euphoria Aegean Resort Hotel’de düzenlenen tören ile verildi. Tören öncesi sahne alan Kolombiyalı Dans Grubu büyük alkış aldı.

Keyifle geçen bir şampiyonayı geride bıraktıklarını söyleyen Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak “TYF Atatürk Kupası’nda; Atatürk’ün izinden giden yelkencilerin, O’nun hayal ettiği çağdaş bir ülkenin çocukları olarak yine denizleri doldurmasıyla muhteşem görüntülere sahne olundu. Yelken Ailesi, Atatürk’ün çizdiği yolda, O’nun ilkelerinin ilelebet koruyucusu olacaktır” dedi.

Yelken sporu için ülkemizin bir cennet olduğunu belirten Başkan Akdurak “Seferihisar’da daha önce yarış yapmamıştık, rüzgar bazı günlerde izin vermese de Slalom sınıfı hariç tüm sınıflarda seriyi tamamlayabildik. Ödül alan, almayan bütün sporcularımızı, antrenörlerimizi ve kulüplerimizi kutluyorum” diyerek sözlerini tamamladı.Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak desteklerinden dolayı Seferihisar Belediye Başkanı adına Vekili Rahmi Çınar Tezel’e, Teos Marina Genel Müdürü Faruk Günlü’ye ve Euphoria Aegean Resort Hotel EğlenceMüdürü Senar Oğuz Kaan’a plaket takdim etti.

Laser Standard Genel kategorisinde birinci Fenerbahçe Doğuş Yelken’den Berkay Abay oldu. İkinciliği Galatasaray Spor Kulübü Yelken Şubesi’nden Mehmet Duran Dinç ve üçüncülüğü B.B. Bodrumspor Yelken Şubesi’nden Osman Sanlı elde etti. Laser Standard Genç kategorisinde B.B. Bodrumspor Yelken Şubesi’nden Osman Sanlı birinci olurken aynı kulüpten Efe Ağan ikinci ve Galatasaray Spor Kulübü Yelken Şubesi’nden Ali Zorbey Pekiner üçüncü oldu.Laser Radial Genel kategorisinde Fenerbahçe Doğuş Yelken’den Nazlı Çağla Dönertaş birinci sırada, aynı kulüpten Yiğit Yalçın Çitak ikinci sırada ve Arkas Çeşme Yelken Gençlik ve Spor Kulübü’nden Doruk Demircan üçüncü sırada yer aldı. Laser Radial Kadınlar kategorisinde de Nazlı Çağla Dönertaş birinciliği elde ederken Karşıyaka Spor Kulübü Yelken Şubesi’nden Zeynep Tuncalı ikinci ve Fenerbahçe Doğuş Yelken’den Deniz Dönertaş üçüncü sıranın sahibi oldu. Laser Radial Genç kategorisinde ise Fenerbahçe Doğuş Yelken’den Yiğit Yalçın Çitak birinci sırayı, Arkas Çeşme Yelken Gençlik ve Spor Kulübü’nden Doruk Demircan ikinci sırayı ve Karşıyaka Spor Kulübü YelkenŞubesi’nden Deniz Altay üçüncü sırayı aldı.

Karşıyaka Spor Kulübü Yelken Şubesi’nden Uygar Kızılkaya Laser 4.7 Genel kategorisinde birinciliğin sahibi olurken Fenerbahçe Doğuş Yelken’den Can Veysel Kaşka ikinci, Turgutreis Yelken Kulübü’nden Umut Eyriparmak üçüncü, Arkas Çeşme Yelken Gençlik ve Spor Kulübü’nden Tarhan Öğütcü dördüncü ve İstanbul Yelken Kulübü’nden Ali Berk Birer beşinci oldu. Laser 4.7 Kız kategorisinde Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü’nden Zülal Alev Erkan birinci, İstanbul Yelken Kulübü’nden Deniz Yücel ikinci ve Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü’nden Melek Pehlivanoğlu üçüncü oldu. Laser 4.7 Junior kategorisinde ise Fenerbahçe Doğuş Yelken’den Can Veysel Kaşka birinci, İstanbul Yelken Kulübü’nden Ali Berk Birer ikinci ve Foça Yelken İhtisas Kulübü’nden Yenisey Yalta yarışları üçüncü sırada tamamladı.

RS: Erkek kategorisinde Galatasaray Spor Kulübü Yelken Şubesi’nden Onur Cavit Biriz birinci, Çeşmealtı Rüzgar Sörfü ve Yelken Kulübü’nden Luis Göktepe ikinci ve A.R.M. Urla Yelken Gençlik ve Spor Kulübü’nden Rasim Yaşar üçüncü oldu. RS:X Kadın kategorisinde Çeşmealtı Rüzgar Sörfü ve Yelken Kulübü’nden Dilara Uralp birinciliği elde ederken Göztepe Spor Kulübü Yelken Şubesi’nden Eda Yavuz ikinci sırada yer aldı. RS:X Genç kategorisinde Galatasaray Spor Kulübü Yelken Şubesi’nden Jeremy Berke Zalma birinci, Göztepe Spor Kulübü Yelken Şubesi’nden Batuhan Arslan ikinci ve Toprak Nardalı üçüncü sıranın sahibi oldu. Çeşmealtı Rüzgar Sörfü ve Yelken Kulübü’nden Dilara Uralp RS:X Genel kategorisinde birinci, Galatasaray Spor Kulübü Yelken Şubesi’nden Jeremy Berke Zalma ikinci ve Göztepe Spor Kulübü Yelken Şubesi’nden Batuhan Arslan üçüncü sırada yarışları tamamladı.

RS:One Erkek kategorisinde Çeşmealtı Rüzgar Sörfü ve Yelken Kulübü’nden Murat Ege Baykent birinci, ferdi olarak yarışan Mert Çizmecioğlu ikinci ve Çeşmealtı Rüzgar Sörfü ve Yelken Kulübü’nden Ata Önder üçüncü oldu. RS:One Kız kategorisinde Çeşmealtı Rüzgar Sörfü ve Yelken Kulübü’nden Celin Zehra Ketelhake birinci ve Ceyda Talia Alkaç ikinci sırada yer aldı.

Techno 293 U17 Genel kategorisinde Megapol Spor Kulübü’nden Dora Derinler birinciliği elde ederken İÇDAŞ Spor Kulübü’nden Miray Şakı ikinci ve Megapol Spor Kulübü’nden Ozan Türker üçüncü oldu. Techno 293 U17 Kız kategorisinde Megapol Spor Kulübü’nden Alexandra Louisa Schmidt birinciliği, İÇDAŞ Spor Kulübü’nden Sezer Tuğçe Akyıldız ikinciliği ve Nehir Helvacıoğlu üçüncülüğü elde etti. Techno293 U15 Genel kategorisinde Megapol Spor Kulübü’nden Erencan Kolburan birinci, Çeşmealtı Rüzgar Sörfü ve Yelken Kulübü’nden Naz Enis ikinci, Mert Özgü üçüncü oldu. Techno293 U15 Kız kategorisinde Çeşmealtı Rüzgar Sörfü ve Yelken Kulübü’nden Naz Enis birinci sırada, Galatasaray Spor Kulübü Yelken Şubesi’nden Buse Tunç ikinci sırada ve Megapol Spor Kulübü’nden Melek Altunsöz üçüncü sırada yer aldı. Techno293 U13 Genel kategorisinde Göztepe Spor Kulübü Yelken Şubesi’nden Sina Elakdar birinci, Çeşmealtı Rüzgar Sörfü ve Yelken Kulübü’nden Artun Şenol ikinci ve Türk Balıkadamlar Spor Kulübü’nden Hasan Efe Yılmaz yarışları üçüncü sırada tamamladı. Techno293 U13 Kız kategorisinde ise Megapol Spor Kulübü’nden Ayşe Öztüre birinciliği elde ederken Göztepe Spor Kulübü Yelken Şubesi’nden Duru Kutluoğlu ikinci ve Megapol Spor Kulübü’nden Alya Kaplan üçüncü oldu.

Vira Haber