20. Ulusal Denizkızı Kongresi sona erdi

Yirmi yıllık bir emeğin yegane eseri olan, her yıl büyük bir özenle düzenlenerek tekrarlanan, Denizci Öğrenciler Derneğinin her yıl üzerine daha da kalite katarak büyüttüğü 20. Ulusal Denizkızı Kongresi 2. gününde de tüm hızıyla ve 20. yıl özel oturumlarıyla devam etti.

Kongre ikinci gün programının ilk bölümü Gemi Yönetimi & Brokerlık konulu oturumun birinci kısmı Aqua Shipping Chartering Agency Şirket Sahibi Melike Aysu Gürgan’ın değerli katılımı ile başladı, Gürgan sektöre stajyer olarak başladığı ilk günden itibaren kendi şirketini kuran bir iş kadını olmaya uzanan yolunu öğrencilere samimiyet dolu konuşmasıyla anlattı.

Gemi Yönetimi & Brokerlık konulu oturumun ikinci kısmında Uzak Yol Kaptanı Behzat Esinduy meslek uygulamalarının ince detaylarını özenle katılımcılara anlattı. Katılımcılar denizciliğe emek veren bir sektör üyesinden gemi kiralamanın püf noktalarını öğrenmeyi güzel bir fırsat olarak gördüklerini ve bu fırsatı değerlendirmek için sunumu dikkatle takip ettiklerini anlattı.

Günün ikinci oturumunda gerçekleştirilen panelde ; Uzak Yol Başmühendisi Hayzun Duman sektördeki okul ayrımından bahsetti. Başarısızlıktan gelen bir hikayesi olduğunu, her zaman kendisinde eksiklik görerek tamamlamaya çalıştığını ve bu sayede her zaman daha ileriye gittiğini anlattı. Denizciliğin dinamik bir organ olduğunu söyledi. Stajyerlerden beklediklerinin başında denizde emniyet olduğunu aktardı. Kaptan İzzet Yüce ise pratiğin her zaman teoriyi desteklemesi gerektiğini belirtti. Staj ve meslek hayatı boyunca bilgi ve birikimin adım adım gerçekleşeceği vurgusunu yaptı. Gelişen teknolojinin denizcilik sektörünü doğrudan etkilediğini aktararak gündemde olan insansız gemi projelerinin tam anlamıyla mümkün olmadığını deniz ortamının doğal değişkenlerinde geminin kontrolünün insanlarda olması gerektiğini belirterek açıkladı.

Kongre programı Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cem Melikoğlu’nun katılımları ve konuşmasıyla devam etti. Türk Loydu & Gemi Bakım Onarım oturumunun ilk bölümünde kuruluşunun kalitesini gösteren en önemli unsurun sörveyörlerin performansı olduğunu söyledi. Türk Loydu olarak amaçlarının uluslararası arenada Türk denizciliğini ileriye taşımak ve ülke menfaatlerinin korunmasını sağlamak olduğunu belirtti.

Türk Loydu & Gemi Bakım Onarım oturumunun ikinci bölümünde Beşiktaş Tersanesi Kalite Kontrol Müdürü Halil Topuçular tersaneciliğin bir bölümü olan tamir projelerinde en önemli noktanın çevre, kalite ve iş güvenliği olduğunu anlattı. Bilgi birikimi ve tecrübe ile denizcilikteki sorunların çözüme kavuşabileceğine dikkat çekti. Katılımcılara kendilerini tam olarak yetiştirmeden iş hayatına yoğunlaşmamaları gerektiği tavsiyesinde bulundu. İş hayatında yeni bilgiler öğrenmenin devamlı bir süreç olduğuna ve belli bir konuda yoğunlaşarak kendimizi geliştirmemiz gerektiğine değindi.

Kongrenin en fazla konuşmacı katılımlı olan paneli Forwarder & Proje Taşımacılığı oturumunda Origin Lojistics İstanbul Ofis Müdürü Ağahan Ertürk, HM Global Projects Genel Müdürü Hürol Aslan, Origin Lojistics Genel Müdürü Yüksel Kahraman ve HM Global Projects Genel Müdür Yardımcısı Atilla Çalış konuşmacı olarak yer aldı. Özenli bir empati gücüyle kendi moderatörlüğünü gerçekleştiren panelistler iş hayatında yer almaya hazırlanan geleceğin denizcilerine iş hayatına girmenin ve hazır olmanın püf noktalarını verdi.

21. Yüzyıl Yetkinlik ve Becerileri konulu oturumda Es Koçluk ve Danışmanlık Kurucusu Emine Sever hayat boyu insanların karşılaştıkları her zorluktan belli çıkarımlarda bulunması gerektiğini ve bu sayede birikim elde edebileceklerini anlattı. Kişilerin elde ettikleri bilgileri taze tutmak adına yenilemelerinin önemli olduğunu söyleyerek liderliğin yöneticilik ile farklı olduğunu belirtti. Bireylerin güçlü yönlerini yenilikleri keşfederek, deneyimleyerek ve öğrenerek vazgeçmeden ilerlemesi ile elde edebileceklerine vurgu yaptı.

Denizcilikte Dijitalleşme Ve İnovasyon oturumunda Entech & Semar Proje Yöneticisi ve Novumare Technologies Co-Founder, Cto Kapt. Ömer Berkay Dağlıgelişen teknoloji ile denizciliğin artık farklılaştığını söyledi. Türkiye’de denizcilik sektöründe inovasyonun eksikliklerinin çok fazla olduğunu aktararak denizcilikte blockchain kullanımının önemli bir noktaya geldiğini belirtti. Denizcilik sorunlarının uyumluluk, beklentiler, altyapı, siber güvenlik, organizasyon ve işgücü olarak alt başlıklara ayrılabileceğini aktardı. Denizcilikte fark yaratmak isteyen bireylerin blockchain, yapay zeka, eğitim ve kişisel gelişim gibi konuların üstüne düşmesi gerektiğini anlattı.

