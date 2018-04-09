Artvin TSO'da beklenen seçim sonuçlandı

Artvin Ticaret ve Sanayi Odası’nda merakla beklenen seçim sonuçlandı. Mevcut Başkan Kurtul Özel ile İşadamı Seçkin Kurt’un başkanlık için listeleriyle birlikte yarıştığı seçimi kazanan Seçkin Kurt’un listesi oldu.

Kurt ise seçim sonrası yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Değerli Artvinliler; Öncelikle Yusufeli’nden, Ardanuç’tan, Şavşat’tan ve Artvin Merkez’den, değerli vakitlerini ayırıp oy kullanmaya gelen tüm iş ortaklarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve haklarını helal etmelerini istiyorum.

Seçim çalışmalarının ilk gününden seçim sonuçlanana kadar büyük bir özveri ile çalışan ve bu çalışmaları seviyeli bir şekilde yürüten ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyor hepsine saygı duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bu süreç boyunca yeni dostluklar kazandığım içinde ayrıyeten mutlu olduğumda belirtmek istiyorum.

Değerli dostlar; seçim süreci boyunca birçok proje gerçekleştireceğimize dair sözler verdik, belki sandıktan çıktık ancak henüz bir şey kazanmadığımızı düşünüyorum, verdiğimiz sözleri gerçekleştirip Artvin’e ve esnaflarımıza borcumuz olan hizmetleri gerçekleştirdiğimiz zaman yani Artvin kazandığı zaman kazanacağımızı düşünüyorum. Bunun için ekip arkadaşlarım ile beraber canla başla çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

Yola çıkarken “Sevdamızın adı Artvin dedik, mutlu bir şehir hayal ettik, 1 Nisan 2018 günü bizler ilk adımı atmış olduk, bundan sonrasında herkesi kucaklayan bir anlayışla, ayrımcılık yapmadan, sevgiyle, saygıyla, bu mutlu şehri yaratmak için birlik olup var gücümüzle çalışacağımıza söz veriyor, saygılarımı sunuyorum…”

Vira Haber