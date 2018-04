DTO'da bayrağı Tamer Kıran teslim aldı

İMEAK Deniz Ticaret Odası'nın yeni Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran seçildi. Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı'na tekrar aday olan Yönetim Kurulu Başkanı Metin Kalkavan beyaz liste ile, DTO Yönetim Kurulu Üyesi Tamer Kıran ise mavi listeyle yarıştı. Bugün saat 09.00'da Lütfi Kırdar Kongre Salonu'nda gerçekleşen İMEAK Deniz Ticaret Odası Merkez Yönetimi seçimi 17.00'da sona erdi. 48 komitenin temsilcileri oy kullandı. 29 komiteden mavi liste için oy çıkarken, 19 komite ise beyaz listeye oy verdi.

Deniz Ticaret Odası’nda aylardır devam eden seçim maratonu sona erdi. Bugün Lütfi Kırdar Kongre Salonu’nda yapılan ve sabah saat 09.00’da başlayan İMEAK Deniz Ticaret Odası seçimlerinde 17.00’de sandıklar kapandı.

8 bin 500 üyenin bulunduğu İMEAK Deniz Ticaret Odası seçimlerinde yüzde 50'inin üzerinde katılımın olduğu kaydedildi.

Tamer Kıran İMEAK Deniz Ticaret Odası'nın 48 Meslek Komitesinden 29 Meslek Komitesini kazanırken, 19 Meslek Komitesi'ni ise mevcut Başkan Metin Kalkavan kazandı. Yapılan seçimde ipi göğüsleyen taraf ‘Mavi Liste’ ile yarışan Tamer Kıran oldu.

Seçim sonuçları sonrası Tamer Kıran ve Metin Kalkavan kamera karşısına birlikte geçerek, dostluk mesajı verdi. Metin Kalkavan, Tamer Kıran'ı tebrik ederek, bundan sonraki süreç için başarılar diledi. Kalkavan,'Kıran'ın devraldığı görevi layıkıyla yerine getireceğine inanıyorum.' dedi.İki başkan bu anda oldukça duygusallaştı. Yeni başkan Tamer Kıran, Mavi liste taraftarlarının slogan atmasına engel oldu.

İMEAK Deniz Ticaret Odası yeni Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ise, Metin Kalkavan ile çok uzun süre çalıştığını ve ondan çok fazla şey öğrendiğini ifade ederek; 'Seçim sürecinde destek olanlara özellikle aileme teşekkür ediyorum.' diye konuştu.

Kıran, 'Umarım benden bekleneni yapabilirim diyerek sözlerini şu şekilde sürdürdü; "Mutluyum. 8 aylık bir seçim maratonunu bitirdiğimiz için üzerimde bir rahatlık var. Bir yönetimin başına geçtiğim için omuzlarımda yük var. Umarım benden beklenileni yapabilirim. İyi bir yönetim kurulu oluşturacağız. Bu akşamdan itibaren mavi ve beyaz renkleri kaldırıyoruz. Bundan sonra tek renk var, denizcilik rengi diyelim ona. İnanıyorum ki Metin Bey benim en büyük yardımcım olacaktır. "

Salih Zeki Çakır, Şadan Kaptanoğlu ve Recep Düzgit'in desteğini alarak ‘Hepimizin Odası Hareketi’ ile yola çıkan Tamer Kıran; 'Bugünkü Yönetim Kurulu Başkanı Metin Kalkavan her zaman yanımızda, her zaman abimiz, her zaman liderimiz oldu ve bize çok şey öğretti ancak bayrak değişimi zamanı geldi.' diyerek İMEAK DTO Merkez Yönetimi için adaylığını geçtiğimiz Ağustos ayında açıklamıştı.

'Bu bir hizmet yarışı, bunun için aday olduk'

Deniz Ticaret Odası’nın başkanlık koltuğuna oturan Tamer Kıran ‘’Ben adaylığımı 10 Ağustos’ta açıklamıştım. 8 ay uzun bir süreç. Bizim bir mesleğimiz var onu icra ederek para kazanıyoruz. Seçim döneminde çok daha fazla kendimizi tanıtmak ve üyelerimizi tanımak için çok sıkı çalıştık. Rize’den İskenderun'a bütün temsilciliklerimizi ziyaret ettik ve sorunlarını tespit ettik. Sorunların nasıl çözüleceği konusunda yollar aramaya başladık. Bu bir hizmet yarışı zaten bunun için aday olduk. İnşallah en iyisini yapmaya çalışacağız." dedi.

'Amacımız sektörü bir arada tutmak'

Çalışacakları proje alanlarını açıkladıklarını dile getiren Kıran, "Gelecek olan bütün talepleri ele alacağız. 8 çalışma alanı belirledik. Bu alanlara gelen talepleri kuracağımız birim ile ele alacağız. Olumlu da olsa olumsuz da olsa değerlendireceğiz. İnsanların icra ettikleri meslek komitelerinde olmaları için çalışmalar yürüteceğiz. Basit bir hukuki değişiklikle bu değişimler yapılabilir. Biz bugün Anadolu’daki 2 bine yakın üyemizi İstanbul’a getirdik. Projelerimize bakıldığında herkes kendisine göre bir şey bulabilecektir." ifadelerini kullandı. Kıran ‘ Hizmet yarışındayız. Amacımız sektörü bir arada tutmak" diyerek sözlerini tamamladı.

Vira Haber