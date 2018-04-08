DTO’da oylar sayılmaya başladı
Deniz Ticaret Odası’nda aylardır devam eden seçim maratonu sona erdi. Bugün Lütfi Kırdar Kongre Salonu’nda yapılan ve sabah saat 09.00’da başlayan İMEAK Deniz Ticaret Odası seçimlerinde 17.00’de sandıklar kapandı ve oy sayımına geçildi.
Deniz Ticaret Odası’nda sabah saat 09.00’da oy verme işlemleri başladı. 8 bin 500 üyesinin bulunduğu DTO seçiminde mevcut başkan Metin Kalkavan ‘Beyaz Liste’ ile DTO yönetim Kurulu üyesi Tamer Kıran ise ‘Mavi Liste’ ile yarıştı. Meslek komiteleri ve meclis üyeliği seçimi daha önce yapılan Deniz Ticaret Odası, bugün yönetim kurulu başkanı, üyeleri, disiplin kurulu üyeleri ve TOBB Genel Kurulu delegelerinin seçimi yapıldı.
İMEAK Deniz Ticaret Odası seçimlerinde sandıklar kapandı. Sandık Başkanları Kalkavan Grubu ve Hepimizin Odası Hareketi’nden birer kişiyi, müşahit olarak sandık kurulunda yer verdi.
8 bin 500 üyenin bulunduğu İMEAK Deniz Ticaret Odası seçimlerinde yüzde 50'inin üzerinde katılımın olduğu kaydedildi.
Sandıklardaki oy dağılımı
20 nolu sandık: Mavi 26, beyaz 27
33 nolu sandık: 35 mavi, 44 beyaz
36 nolu sandık: 20 beyaz, 15 mavi,
30 nolu sandık: 35 mavi, 45 beyaz
32 nolu sandık: 39 beyaz, mavi 51
37 nolu sandık: 55 beyaz, 110 mavi
Gelen ilk bilgilere göre 26 komitede Mavi Liste’nin önde olduğu ileri sürülüyor.
Ayrıntılar geliyor…
Vira Haber
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