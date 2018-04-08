DTO’da seçim heyecanı zirvede

Deniz Ticaret Odası’nda oy verme işlemleri başladı. 8 bin 500 üyesinin bulunduğu seçimlerde mevcut başkan Metin Kalkavan ‘Beyaz Liste’ ile DTO yönetim Kurulu üyesi Tamer Kıran ise ‘Mavi Liste’ ile temsil ediliyor. Meslek komiteleri ve meclis üyeliği seçimi daha önce yapılan Deniz Ticaret Odası, bugün yönetim kurulu başkanı, üyeleri, disiplin kurulu üyeleri ve TOBB Genel Kurulu delegelerinin seçimini gerçekleştiriyor.

Lütfi Kırdar Kongre salonunda gerçekleşen seçimlerde görüşlerini açıklayan Türkiye’nin denizcilik sektörüne yön veren üyeleri seçimin kazananı ve kaybedeni olmayacağı konusunda hemfikir ve herkesin sektörün gelişmesi için elini taşın altına koyacağını söylüyor.

Altan Köseoğlu, seçim süreciyle ilgili; 'Birileri kırılıyor, niye kaybettik diye üzülüyor. Yasal olarak sonuçlar ilan edildiğinde hangi tarafta olursak olalım mecliste birlikte el ele sektör ihtiyaçları için çalışmalıyız.' yorumunda bulundu.

'Kişilerin değil, yönetim kurulunun arkasında durmak gerek'

Köseoğlu yönetim hakkında şunları söyledi; "Deniz Ticaret Odası'nda uzun süredir meclisteyim ve meslek komitesi başkanlığı da yapıyorum. Sağlıklı olarak çalışabilmek için sektörün temel ihtiyaçlarını bilmek gerekiyor. En önemli konular arasında şunlar sayılabilir; ekonomi, Ar-Ge ve Uluslararası gemi işletmeciliği. Bu sektör, sanayiye benzemez. İçinde hem hizmet, hem sanayi, hem turizmin olduğu bir sektörden bahsediyoruz. Kişilerin değil, yönetim kurulunun arkasında durmak gerek."

Köseoğlu, herkesin özgürce oy kullanmasını ve yapılan seçim sonucunda beyaz veya mavi listenin kazanabileceğini, Pazartesi günü herkesin aynı renkte birlik olacağını dile getirdi.

Bugün burada demokrasi şöleni yapılıyor diyen Halim Mete ise, "Bence yüzde 80 geçerli oy kullanılacak. DTO geniş ve bölgesel tek odadır. Türkiye’nin birçok yerinden gelen insanlar var. Ufak tefek sıkıntılar olsa da onları çözerek insanlara demokrasi şöleni yaşatmak önemli." ifadelerini kullandı.

'Üyelerimizin yüzde 50’sinden fazlasına ulaştık'

Mete, seçim süreciyle ilgili, "Hiçbir kırgınlık olmadı. Yarın yine herkes DTO'da olacak. Bu seçimin şöyle bir faydası oldu; iki aday da bütün Türkiye’yi dolaştı. Üyelerimizin yüzde 50’sinden fazlasına ulaştık. Şimdi o insanlar oylarını kullanacak. Bugün başkanlar yarışmıyor. 48 Komitedeki üyeler kendi meclis üyelerini seçmek için oy kullanıyor. Seçilen meclis kendi arasında bir yönetim kurulu başkanı seçecek." şeklinde konuştu.

'Burası demokratik bir yarış'

Denizcilik sektörünün kendine özgü bir kültürü olduğunu dile getiren Savaş Ercan, "Hepsi birbirinden değerli insanlar. Bu bir bayrak yarışı. İnşallah beyazlar, beyaz bir gelecek için yine denizciliğin kaptan köşkünde denizciliğin her noktasını kucaklayarak bayrağı en iyi şekilde taşıyacağını umuyorum." dedi.

Seçim sürecinde, kişilerin ticaretle oyları karıştırdığını belirten Ercan, "Metin Bey ile hareket eden biri olarak, DTO seçimlerini ticarete karıştırmadık. Ticaret başka bir hayat. Burası demokratik bir yarış. Ticareti farklı yöne yönlendirmek demokratik olmuyor. Herkes istediği yere oy verebilmeli. Kazandığında sevinmeli, kaybettiğinde de tebrik etmeyi bilmeli." şeklinde konuştu.

Ercan, sözlerini şöyle sonlandırdı; "Metin Kalkavan seçilirse, çok ciddi değişimler olacak. Bu seçim bizi daha fazla sahaya indirdi. Bizim vizyonumuzda insan var. Rekabet, kaliteyi geliştiriyor. Bu rekabetle ciddi bir değişim ve kurtuluş gerçekleşecek. Yeni bir DTO olacak."

‘Hepimiz aynı gemideyiz'

Koster Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kocabaş, '2013’ten sonra en çok katılımlı seçim oluyor. Salih Bey ile beraber bir değişim grubu olarak yola çıkmıştık. Bugün, o günün tohumlarını görüyorum. Bu demokrasi ve odamız adına çok güzel bir şey. Hepimiz aynı gemideyiz, kardeşiz, arkadaşız. Amaçlarımız ve manifestomuz belli. Daha iyisini nasıl yaparız bunun kaygısındayız. Umuyorum bu seçim sonunda meclis kazanacak. Bu güzellik neticesinde olması gereken olacaktır diye düşünüyorum.'

Kocabaş, tabanda üyeleriyle sürekli iletişime geçebilen bir dönem hedeflediklerini belirterek, "Siyasi parti seçimlerinde seçmene gidilir. Gönül ister ki bu süreç 4 yıl boyunca olsun. Bu konuda aksaklık vardı. Yeni dönemde umuyoruz ki bu ortadan kalkacak. Bu hususta yapmak istediğimiz budur. Tabanda üyeleriyle sürekli iletişime geçebilen bir dönem hedefliyoruz." diye konuştu.

Hüseyin Kocabaş, 'Tamer Kıran kazanırsa nasıl bir yönetim olacak?' sorusuna şöyle yanıt verdi; "Ulaşılabilen, ulaşılan üyeleriyle kol kola ve çözüm üreten bir oda olacak. Sonu ne olursa olsun, gönül maviden yana, kazanan denizcilik camiası ve ülkemiz olsun."

Kocabaş, Tamer Kıran’ın oylarının önde olmasını şöyle değerlendirdi; "İptal edilen Bodrum seçimlerini değerlendirirsek, değişim grubu olarak itiraz etseydik tüm seçimleri iptal edebilirdik. Seçimler yenilendiğinde fazlasıyla geri dönüş olacaktır. Bariz bir şekilde belli zaten bugünün yansıması olduğunun. Orada zaten biz durumu belirledik. Genel seçimde de bunun yansıyacağını düşünüyorum. Koster başkanıyım. Bu nedenle koster filosunun yenilenmesiyle ilgili hedeflerimiz var. Seçimleri kazanırsak bu projeyi bir an önce ülkemize kazandıracağız. Seçimlerin denizcilik camiasına hayırlı olmasını diyorum."

Kıran Holding Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Kıran ise, seçimin Türk denizciliğine hayırlı olmasını dileyerek sözlerine başladı. Herkesi çok uğraştığını, uzun bir seçim süreci olduğunu belirten Kıran, hak eden kazansın dedi.

Tamer Kıran'ın kardeşi olan Gökhan Kıran, Tamer Kıran'ın seçimleri kazanırsa, Deniz Ticaret Odası'nın çok daha ulaşılabilir ve dert çözülebilir bir oda olacağını söyledi. 'Bu ben ve ailem için çok gurur verici olacaktır. Sloganı gibi 'Hepimizin Odası' olacak.' yorumunda bulundu.

Vira Haber