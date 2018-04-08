Deniz Ticaret Odası ‘Kaptan’ını seçiyor

İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın kaptan köşkü için mevcut başkan Metin Kalkavan ve DTO yönetim Kurulu üyesi Tamer Kıran yarışıyor. 47 meslek komitesinde 8 bin 500 üyesi bulunan DTO seçimlerinde 6 bin üyenin oy kullanması bekleniyor.

Seçimlerde mevcut başkan Metin Kalkavan ‘Beyaz Liste’, diğer aday Tamer Kıran ise ‘Mavi Liste’ ile yarışıyor.

İMEAK Deniz Ticaret Odası’nda oy verme işlemleri saat 17.00’de sona erecek.

Vira Haber