İstanbul12 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Deniz Ticaret Odası ‘Kaptan’ını seçiyor
Deniz Ticaret Odası ‘Kaptan’ını seçiyor

Deniz Ticaret Odası ‘Kaptan’ını seçiyor

İMEAK Deniz Ticaret Odası’nda seçim heyecanı başladı. Lütfi Kırdar Rumeli Salonu’nda oy verme işlemleri sabah saat 09.00 itibariyle başladı. Oy verme işlemleri saat 17.00’de sona erecek.

A+A-

İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın kaptan köşkü için mevcut başkan Metin Kalkavan ve DTO yönetim Kurulu üyesi Tamer Kıran yarışıyor.  47 meslek komitesinde 8 bin 500 üyesi bulunan DTO seçimlerinde 6 bin üyenin oy kullanması bekleniyor.

Seçimlerde mevcut başkan Metin Kalkavan ‘Beyaz Liste’, diğer aday Tamer Kıran ise ‘Mavi Liste’ ile yarışıyor.

İMEAK Deniz Ticaret Odası’nda oy verme işlemleri saat 17.00’de sona erecek.

dto-005.jpg

dto2-003.jpg

dto3-003.jpg

dto4-002.jpg

Vira Haber

Bu haber toplam 128 defa okunmuştur
Etiketler : , ,

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.