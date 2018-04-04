Fırkateyn programına alt yüklenici seçimi başladı

Fransız Donanması'nın beş adet orta ölçekli fırkateyn (Frégates de taille intermédiaire/FTI) tedariki programında ana yüklenici olarak seçilen Naval Group, tedarikçi ve alt yüklenici firmaların seçim sürecine başladı. Şirket, ilgili sözleşmeyi Nisan 2017'de imzalamıştı. İlk fırkateynin 2023'te teslim edilmesi planlanıyor.

Şu ana kadar firmanın seçtiği tedarikçiler arasında Axima, Industrielles de la Méditerranée (CNIM), Ixblue, Leonardo, MBDA , MTU, Safran Elektronics ve Thales yer alıyor.

Rolls-Royce, FTI programına 20 adet MTU 16V 8000 M91L motor tedarik edecek. Thales, Sea Fire radarı; Leonardo, 76 mm orta kalibre topçu sistemleri; Safran Elektronik, optronik tanımlama sistemi ve MBDA, Aster 30 ve Exocet füzeleri için yeniden yapılandırılabilir bir ateşleme donanımı tedarik edecek.

Yaklaşık 4 bin ton deplasmana sahip fırkateynler, Naval Group’un Belh@rra ihracat konfigürasyonu temel alınarak geliştirildi.

Vira Haber