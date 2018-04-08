İğneada Deniz ve Liman Şube Müdürlüğü kuruldu

Demirköy Kaymakamı Ahmet Mailoğlu başkanlığında, İğneada beldesinde bir otelde gerçekleştirilen toplantıda, Deniz ve Liman Şube Müdürlüğü çalışmaları görüşüldü.

Mailoğlu, burada yaptığı konuşmada, şube müdürlüğü binasının çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü söyledi.

Hizmet binasının en kısa sürede tamamlanarak açılacağını belirten Mailoğlu, İğneada Deniz ve Liman Şube Müdürlüğünün hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

Toplantıya, Demirköy Belediye Başkanı Muhlis Yavuz, İğneada Belediye Başkanı Hayri Savaş ile diğer kurum müdürleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Vira Haber