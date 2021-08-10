ASELSAN, IDEF'21 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarının lider şirketi olarak yerini alıyor

71 ülkeye yaptığı ihracat, insanların ve doğanın korunmasına ve toplumların refahına adadığı ileri teknolojisi, geniş ürün yelpazesi ile yenilenebilir enerjiden haberleşmeye kadar sunduğu çözümleri ile ASELSAN bu yıl da IDEF'in en çok dikkat çeken standı olacak.

ASELSAN 17-20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen, savunma sanayisinin yurt içi ve dışındaki önemli aktörlerini, tedarik makamlarını ve ülke heyetlerini buluşturan IDEF 2021’de, 7 bin metrekareyi aşan en büyük sergileme alanıyla ziyaretçilerini karşılayacak.

“ASELSAN’ın Başarısı Ülkemizin Başarısıdır”

ASELSAN’ın IDEF Fuarının en büyük katılımcısı olduğunun altını çizen Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Prof. Dr. Haluk Görgün, şöyle devam etti:

“Global çapta savunma ve teknoloji alanında ülkemiz adına liderliği temsil eden ASELSAN’ımız bu yıl da fuarda yüzlerce ürününü sergileyecek. Bu ürünlerin her birinin arkasında milletimizden aldığımız güç ile çalışanlarımızın emeğinin birleşmesinden doğan büyük bir değer var. ASELSAN’ın yazdığı başarı hikâyesi ülkemizin başarı hikâyesidir.

Bu yıl fuarda sergilediğimiz ürün ve sistemler Türk savunma sanayinin geldiği noktayı tüm dünyaya gösteriyor. Standımızı ziyaret eden tüm yurttaşlarımız ve dostlarımız da bu gururumuza ortak olacaklar. Başlangıcından bugüne kadar IDEF’in dünya çapında hak ettiği saygın konuma gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim.”

Doğa ve İnsana Dokunan Teknoloji

“Sürdürülebilir büyümesini koruyan, rekabet gücü ile tercih edilen, güven duyulan, çevreye ve insana duyarlı bir teknoloji firması olmak” vizyonunu benimseyen ASELSAN, sürdürülebilirlik çalışmalarına IDEF’te de atıfta bulunacak. Bu kapsamda stant alanında canlı ağaçlara ve 5 bin kökten fazla canlı bitkiye yer verilecek. Stant malzemelerinde geri dönüştürülmüş/dönüştürülebilir malzeme seçimi ile yüzde 90’dan fazla oranda doğa dostu stant inşa edilecek.

250’den Fazla Ürün Sergilenecek

ASELSAN, fuarın gerçekleşeceği TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde yer alan standında; Deniz Sistemleri, Hava Sistemleri, Hava Savunma Sistemleri, Sınır-Sahil Güvenlik Sistemleri, Haberleşme Sistemleri, Elektronik Harp Sistemleri, Elektro- Optik Sistemler ve Silah Sistemleri bölümlerinde 250’den fazla ürün ve sistemini tanıtacak.

İlk kez sergilenecek sistemler arasında Yeni Nesil İhlal Tespit Sistemi MİDAS-3, Türk Silahlı Kuvvetlerinden gelen geri dönüşler ile mükemmelleştirilmiş bir laser hedef işaretleme cihazı olan ENGEREK-2, İnsansız Hava Araçları için geliştirilmiş CATS Elektro-Optik Sisteminin geliştirilmiş versiyonu ASELFLIR-500, yeni geliştirilmiş insansız kara, hava ve deniz araçları yer alacak.

Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı başta olmak üzere çok sayıda yurtiçi müşterinin savunma ve güvenlik sistemleri ihtiyaçlarını karşılayan ASELSAN, özgün sistem ve çözümleri IDEF’te sergileyecek.

Millileştirilmiş Ürünler Sergilenecek

ASELSAN, bu yıl ilk kez “Millileştirilmiş Ürünler” sergisi düzenledi. Fuar esnasında ASELSAN ile güç birliği yapan tedarikçiler, tedarikçi olmaya aday sanayiciler ve KOBİ’ler de kendilerine ayrılan özel bölümlerde iş birliklerine yönelik fırsatları keşfederek, görüş alışverişinde bulunulacak.

Dünyanın Dört Bir Yanından Ziyaretçiler Ağırlanacak

Globalleşme yolculuğunda ihracat yaptığı ülkelere her geçen yıl yenilerini eklemesi ve yerelleşme politikaları doğrultusunda dünyanın pek çok kıtasında açtığı yeni ofisleri ile adından söz ettiren ASELSAN’ın IDEF 2021’de; genelkurmay başkanlarının, savunma bakanlarının, kuvvet komutanlarının da bulunduğu çok sayıda üst düzey yabancı heyeti ağırlayacak.

Küresel pazarda yarattığı değerler ile sürdürülebilir büyümesini koruyan ASELSAN; teknoloji transferini de içeren çeşitli işbirliği modellerini kullanarak, dost ve müttefik ülkelerin teknolojik altyapılarına, güvenliklerine ve refahına katkı sunma konusunda kararlılığını bir kez daha vurguluyor.

Vira Haber