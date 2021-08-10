Bilim insanları, okyanusta büyük bir ‘ölü bölge’ keşfetti

Bilim insanları, okyanuslardaki ölü bölge keşiflerini sürdürüyor. Çiftliklerden ve hayvancılık faaliyetlerinden kaynaklanan tarımsal akış, hayvan ve bitki yaşamı için uygun olmayan oksijensiz alanlara yol açıyor. Son olarak bilim insanları, Meksika Körfezi’nin dibinde ortalamadan daha büyük bir oksijensiz alan keşfetti. Tam olarak hiçbir şeyin yaşayamayacağı bir alanı hayal edin.

Ölü bölge toplamda 4 milyon dönümü kapsıyor

ABD’nin dünyadaki hava ve deniz olaylarını araştıran Ulusal Oşinografi ve Atmosfer İdaresi (NOAA) kurumu, yeni bulgularını açıkladı. Meksika Körfezi’nin dibinde keşfettikleri alan yaklaşık 16 bin 405 kilometrekare. Bu, yaklaşık 4 milyon dönümlük habitata karşılık geliyor ve balıklar ve dipte yaşayan türler için artık kullanılmaz halde. Araştırmacılar, bu yıl ortalama büyüklükte bir alan öngörerek daha küçük bir ölü bölge tahmin etmişti.

NOAA’ye göre, ölü bölgeler oksijen seviyelerinin çok düşük olduğu ve hiçbir deniz yaşamının süremeyeceği su altı alanlarıdır. Doğal olarak oluşur ancak araştırmacılar, bu biyolojik çöllerin giderek daha fazla insan faaliyeti nedeniyle geliştiğinden endişe duyuyor.

Çiftliklerden ve hayvancılıktan gelen tarımsal akış, okyanuslara ve denizlere girer. Burada alglerin büyümesini uyarır, bunlar da ölür ve ayrışır. Bu sırada oksijen tüketen bakteriler algleri bozar ve ardından ölü bölgelerin oluşmasına neden olur.

NOAA’ye göre, çoğu deniz yaşamı ya ölüyor ya da bu yaşanmaz alanları terk ediyor. Bununla birlikte, bu biyolojik çöllere çok az maruz kalmak bile balık diyetlerinde, büyüme oranlarında ve üremede değişikliklere yol açıyor. Ölü bölgeler ayrıca karides gibi bazı türleri daha az kullanılabilir hale getirmekte.

Louisiana Eyalet Üniversitesinden araştırmayı yöneten Profesör Dr. Nancy Rabalais, “Düşük çözünmüş oksijenin dağılımı bu yaz olağandışıydı. Düşük oksijen koşulları, neredeyse tamamen oksijen eksikliğini gösteren birçok gözlemle kıyıya çok yakındı.” dedi.

Kaynak: Shiftdelete