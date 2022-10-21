ASELSAN, SAHA Expo 2022'nin En Büyüğü Olacak

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ASELSAN, fuarda yerli üretim potansiyelindeki artışı ve bağımsız üretim gücünü destekleyecek millileştirme çalışmaları ile stratejik ortaklarına özel çalışmalar yapacak. Savunma teknolojileri alanında Türkiye'nin en büyük kuruluşu olan ASELSAN, SAHA Expo'da etkinlik alanı ile birlikte bir dönümü aşan alanda ziyaretçilerini ağırlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, SAHA Expo'nun ilk gününden beri en büyük destekçilerinden olmaktan gurur duyduklarını bildirdi.

Görgün, şu değerlendirmede bulundu:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 2004 yılında ortaya koyduğu 'Savunma Sanayisinde Millileşme Hamlesi' vizyonu doğrultusunda ülke olarak içinde bulunduğumuz jeopolitikte millileştirmenin bir seçenek değil, zorunluluk olduğu gerçeğinden hareketle çalışıyoruz. ASELSAN'ın kuruluşundan bugüne kadar kendi ekosisteminde hayata geçirdiği millileştirme çalışmalarına ivme kazandırarak adeta bir seferberlik seviyesine çıkardık. ASELSAN, bir önceki SAHA Expo'da 4 günde 20'si yabancı olmak üzere 255 farklı firma ile toplam 392 görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmelerin gündemini millileştirme, yeni kaynak oluşturma, açık siparişler ve yeni iş birlikleri oluşturmuştu. Bu fuarda da benzer faaliyetleri yürütmek üzere çok daha fazla firma ile görüşmek istiyoruz. 816 firma ve 22 üniversite ile Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümesi SAHA İstanbul tarafından düzenlenen SAHA Expo Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, bu çalışmalarımız için en önemli mecralardan birini oluşturuyor. Uluslararası katılımın da olacağı fuarda yüksek teknolojiye haiz sistemlerimizin yanı sıra millileştirme kapsamında ülkemize kazandırılan çok sayıda ürün sergilenecek. Bu ürünler arasında son dönemde millileştirmesi tamamlanan ürünler de yer alacak."

Millileştirilen ürünler sektöre güç kattı

Görgün, etkinlikte, sınıfında dünyada ilk olma özelliğine sahip güç yükselteç modülleri, karıştırmaya dayanıklı GNSS alıcılar, yüksek frekanslı (RF) devre bileşenleri, içinde önemli teknolojiler barındıran jiroskoplar, ataletsel ölçüm birimleri, sensörler, milli ve yerli üretimi başarıyla gerçekleştirilen fiber optik ürünler, sonar sistem bileşenleri gibi geniş bir yelpazeye sahip ürünleri sergileyeceklerini kaydetti.

Görgün, "Bu ürünler ASELSAN’ın hatta diğer savunma sanayi şirketlerimizin sergilediği birçok ürün ve sistem içinde kullanılmaya başlandı ve sektöre büyük bir milli güç kattı. SAHA Expo, yerli üretim potansiyelindeki artışı ve bağımsız üretim gücünü gözler önüne serecek. Fuarcılığa getirdiği yeni yaklaşımlarla dünya markası olma yolundaki bu etkinlikte yer almaktan çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan, Kazakistan, Pakistan ve Ürdün'ün de aralarında bulunduğu 80 ülkeye, doğrudan satışın yanı sıra ürünlerinin teknoloji transferiyle ortak üretim çalışmalarını da içerecek şekilde ihracat gerçekleştiren ASELSAN, etkinlikte, ziyaretçilere ürün ve sistemlerinin yanı sıra tedarik zinciri yönetimi hakkındaki çalışmalarını da anlatacak.