Kız Çocuklarının Eğitimine Dikkati Çekmek İçin 4 Bin Kilometre Kürek Çekti

İstanbul'da yaşayan ve Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı (Koruncuk) adına kız çocuklarının okutulması hedefiyle 14 Mayıs'ta Hopa'dan kanosuyla denize açılan 2 çocuk babası Özdemir, Ortaca ilçesindeki İztuzu Plajı'nda Dalyan Kanalı'na giriş yaptı.

Tarihi kaya mezarları ve sazlıklar arasından geçerek Köyceğiz Gölü'ne gelen Özdemir'i, Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Denizcilik bölümü öğretmen ve öğrencileri meşalelerle karşıladı.

Bugüne kadar yaklaşık 4 bin kilometre kürek çeken Özdemir, 4 ay içerisinde Akdeniz'de Hatay'ın Suriye sınırında final yapmayı planlıyor.

Özdemir, korunmaya muhtaç kız çocukları için hem farkındalık oluşturmak hem de bağış toplamak için bu yolculuğa çıktığını söyledi.

Türkiye'nin sahil şeridinin tamamını kanoyla kürek gücüyle geçmeyi dünyada ve Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmeyi amaçladığını belirten Özdemir, "Hem dünyada dört denizi geçen ilk kanocu hem de bunu deniz kanosuyla gidilebilecek en uzun mesafeye gitmek istiyorum. Toplamda bu 7 bin kilometre civarında olacak. Bugüne kadar yaklaşık 4 bin kilometre kürek çektim. Bugün Köyceğiz'deyim. Buraya gelmemin en büyük sebebi denizcilik lisesindeki gençlerle tanışmak, onlarla görüşmek, istişare etmek, söyleşi yapmak." diye konuştu.

Kendisini karşılamaya gelen öğrencilerin ilgisinden memnun kaldığını ifade eden Özdemir, "Onların bu ilgisi, alakası ve aydınlatma fişekleri, kanolarla beni karşılamaları çok keyifli oldu. Gurur duydum." ifadesini kullandı.

Denizcilik Bölümü öğretmeni Emre Karakaş, 5 aydır takip ettikleri Özdemir'i derslerde öğrencilere de anlattıklarını dile getirdi.

Özdemir'in zaman zaman da kürek çekerken derslere telefonla bağlandığını anlatan Karakaş, şunları kaydetti:

"Bir gün burada buluşacağımızı öğrencilerimize anlattık ve o gün bugün. Biz çok mutluyuz, Şenol Özdemir’le kürek çektik. Burada amacımız deniz kültürü, deniz örf ve adetini çocuklara aşılamak, çevre bilincini aşılamak. Bu da o çalışmalardan biri, bir farkındalık çalışması. Şenol Özdemir çok zorlu bir proje kapsamında Koruncuk Vakfı için, korunmaya muhtaç kız çocukları için kürek çekiyor. Bunu tekneyle yapmak zorken o, 5 metre 20 santimlik bir kanoyla bunu gerçekleştiriyor."

Öğrenci Yade Gökçe Didin de, "Buraya geldiğini duyduğumuzda bir heyecan yaşamıştık. Onu karşılamak, onunla birlikte kürek çekmek güzel bir anı oldu." dedi.