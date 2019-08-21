ASELSAN sipariş rekoru kırdı

Aselsan Temmuz ayında büyük tahsilat gerçekleştirdi. Şirket 30 Haziran-1 Ağustos 2019 tarihleri arasında 690 milyon liranın üzerinde tahsilat yaptı. 690 milyon liralık tahsilat rakamı 2019 yılının ilk 6 aylık ortalamasının üzerinde oluştu.

ASELSAN’ın bakiye sipariş tutarı 10,2 Milyar ABD Doları’nı aşarak tarihi zirve seviyesine ulaştı. 2018 yılını 9,1 Milyar ABD Doları bakiye siparişle kapatan ASELSAN, 2019 yılının ilk altı aylık döneminde yaptığı teslimatların yanı sıra, 1,8 Milyar ABD Doları tutarında yeni sözleşme imzaladı.

Bu sözleşmeler arasında 841 Milyon Euro tutarlı Altay Milli Tank Seri Üretim Projesi, 241 Milyon ABD Doları tutarlı Pakistan Atak Helikopteri Projesi ve 113 Milyon ABD Doları tutarlı Modüler Geçici Üs Bölgesi Projesi gibi büyük projeler öne çıkıyor.

2019 yılının başında Uluslararası Pazarlama Birimini yeniden yapılandıran ASELSAN, başta Türk Cumhuriyetleri olmak üzere Asya ve Afrika ülkelerindeki etkinliğini arttırmayı hedefledi. Bu kapsamda son olarak Gambiya’ya gerçekleştirilen ihracat ile kuruluşundan bu yana ihracat yaptığı ülke sayısını 64’e yükseltti.

Haziran 2019 sonu itibarıyla satışlarını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 oranında arttırarak 9 Milyar TL’ye ulaştıran ASELSAN’ın net kârındaki büyüme aynı dönemde satışlardaki artışı da geçerek yüzde 42 olarak gerçekleşti.

ASELSAN’ın finansal tablolarındaki olumlu ivme Temmuz ayı tahsilat rakamlarına da yansıdı. Tahsilat tutarı, 2019 yılı ilk altı aylık ortalamasının oldukça üzerinde gerçekleşerek 690 Milyon TL’yi (122 Milyon ABD Doları) aştı.

ASELSAN Defence News Top 100 listesinde 52’inci sırada yer alıyor.

Aselsan, 2019 yılında gerek yeni ihracat pazarları gerekse mevcut ihracatı derinleştirme çalışmaları yürüttüğünü ve Türk ordusu ile yurt içindeki diğer müşterilerin talep ve ihtiyaçlarını teslimat takvimine göre gerçekleştirdiğini duyurdu.

Şirketten KAP’a şu açıklama yapıldı:

Şirketimizin 6 aylık finansal tablolarına ilişkin hesap döneminin bitiş tarihi olan 30.06.2019 tarihinden 01.08.2019 tarihine kadar yapılan tahsilatlara ilişkin açıklamadır.

2019 yılı boyunca gerek yeni ihracat pazarlarına açılmaya gerekse ihracat pazarlarındaki mevcut varlığımızı derinleştirmeye yönelik özenli çalışmalar yürütülmüş, yurt içi pazarda ise kuruluşumuzdan bugüne olduğu gibi, ordumuzun ve diğer yurt içi müşterilerimizin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda sürdürmekte olduğumuz yoğun teslimat takvimine başarıyla uyulmuştur.

Bu çalışmalar neticesinde, Şirketimizin Temmuz ayında yaptığı tahsilat tutarı 690 Milyon TL'yi (122 Milyon ABD Doları) geçerek, 2019 yılı ilk 6 aylık ortalamasının oldukça üzerinde gerçekleşmiştir.

Vira Haber