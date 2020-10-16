ASELSAN'dan Staj Programı: “Gücüm Memleketim, Mesleğim Geleceğim”

“Gücüm Memleketim, Mesleğim Geleceğim” mottosu ile başlatılan ASELSAN’ın teknik kuşağı ATİK Programı ile 2020-2021 eğitim öğretim döneminde 12’inci sınıfta öğrenim gören 180 meslek lisesi öğrencisine teknolojinin kapıları açıldı.

Türkiye’de meslek lisesi öğrencileri için hazırlanan ilk yetenek ve gelişim programı olan ATİK ile gençler, Haziran ayına kadar sürecek olan program boyunca ASELSAN çalışanları olan mentörlerinden; ASELSAN kültürünü deneyimleme, teknolojiye yön veren projelerde yer alma ve meslek öğrenme fırsatı bulacak. Liseliler, elektrik elektronik teknolojisi, makine teknolojisi, metal teknolojisi gibi çeşitli alanlarda ASELSAN’da mesleki eğitim görecek. Yetenek programının sonucunda başarılı olan gençler ASELSAN’ın işe alımlarında öncelikli olarak değerlendirilecek.

ATİK Programı ile ASELSAN teknisyenlik ihtiyacının metodolojik bir program ile karşılanması, meslek liselerinin öneminin artırılarak tercih edilmesini sağlayacak uygulamaları içeren bir yetenek programı oluşturulması, savunma sanayi için önemli bir istihdam kaynağı sağlanması, meslek lisesi öğrencilerinin verilen eğitimler ve görevler ile teknik ve kişisel gelişimlerine destek olunması hedefleniyor.

Program ile dönem projeleri, yetenek testleri ve kişisel gelişim eğitimleri ile öğrencilerimizin zihinsel becerilerinin geliştirilmesi, iş başı ve teknik eğitimler ile öğrencilerimizin psikomotor ve el becerisi kazanmaları, öğrencilerimizin ASELSAN sosyal sorumluluk projelerinde yer alarak ve ASELSAN değerleri aracılığıyla duyusal becerilerin geliştirilmesi program kazanımları olarak hedefleniyor.

Mesleki eğitim programı ders yılı boyunca öğrencilerin okulları tarafından belirlenmiş işletme günlerine göre devam edecek.

Vira Haber