Çin'in Deniz Ekonomisi 1.3 Trilyon Dolara Ulaştı

Çin Doğal Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Ulusal Denizcilik Veri Bilgi Merkezi tarafından 2020 Çin Deniz Ekonomik Kalkınma Endeksi (OEDI) yayınlandı. Ulusal Denizcilik Veri Bilgi Merkezi tarafından hazırlanan rapora göre, 2019 yılında Çin'in deniz ekonomisi büyümeye devam etti, toplam üretim değeri yüzde 6,2 oranda artarak 8,9 trilyon yuana (1,3 trilyon dolar) ulaştı ve ulusal ekonomiye katkı oranı yüzde 9,1'i buldu.

Çin Uluslararası Radyosu’nun aktardığı habere göre, 2019 yılında Çin'in deniz ekonomik kalkınma endeksi bir önceki yıla göre yüzde 2,3 artarak 134,3'e çıktı, kalkınma kalitesi istikrarlı şekilde yükseldi. Denizcilik sektörlerin yapısı sürekli optimize edilirken, hizmet sektörünün katma değeri deniz ekonomisindeki payı yüzde 60'a ulaştı.

2019 itibarıyla, Çin'de yüz ölçümü 520 bin hektar olan 48 deniz parkı bulunuyor, kişi başına deniz ürünlerinin tedariki son 5 yıldır 23 kilogramın üstünde. Rapora göre, Çin'de denizcilikle ilgili araştırma ve deneme çalışmalarına yapılan yatırımlar bir önceki yıla göre yüzde 9,9 arttı.

Vira Haber