ASELSAN’dan Ukrayna’da önemli hamle

Küresel pazarda yarattığı değer ile sürdürülebilir büyümesine devam eden uluslararası teknoloji firması ASELSAN, Ukrayna Kiev’de yer alan yerel üretim tesisinin kapılarını açıyor.

Yerel ihtiyaçlara ve koşullara öncelik vererek kullanıcıların gereksinimlerini karşılayan, bugün, 30'dan fazla ülkeye haberleşme sistemi ihraç ederek ülkelerin teknolojik birikimini artırmayı hedefleyen ASELSAN, yazılım tabanlı taktik telsizlerin teslimatını Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne 2017 yılından itibaren başarıyla sürdürüyor.

Ukrayna ile Türkiye arasındaki dost ve müttefik ilişkiler ile Ukrayna’nın uzun vadeli ihtiyaçları doğrultusunda, ASELSAN telsizleri artık Ukrayna’da yerel olarak üretilecek. Bu gelişme, iki ülkenin sürdürülebilir ilişkilerinin ve gelecekteki iş birliğinin de önünü açacak.

Girdiği her pazarda yerelleşerek kalıcı olma imkânlarını değerlendiren ASELSAN, Ukrayna’daki ihtiyaçların niteliği ve miktarına bağlı olarak üretim kapasitesini genişletmeyi hedefliyor.

Vira Haber