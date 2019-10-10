MSC Grandiosa için 4 gece sürecek etkinlik

MSC Cruises, Meraviglia-Plus sınıfı ilk gemisi MSC Grandiosa’nın denize indiriliş törenine sadece bir ay kala, dört gecelik kutlama için ünlü yıldızlarla dolu heyecan verici özel programını duyurdu. Uluslararası ve Alman ünlüleri bir araya getirecek olan etkinlikler, Hamburg şehrine özel olduğu kadar dünya çapında da uluslararası ziyaretçilere yönelik olarak tasarlandı.

Kutlamalar, geminin 6 Kasım’da Hamburg Limanı’na varmasıyla başlayacak ve akşam dünyaca ünlü uluslararası ışık sanatçısı Michael Batz tarafından Blue Port’ta, dört gece boyunca sürecek olan ışıklandırma şöleni başlatılacak.

Geleneksel denize indiriliş seremonisi, MSC Grandiosa’yı bu muhteşem gösterinin gerçek yıldızı ilan edecek. Etkinlik programı sunuculuğu yine 2018 Haziran ayında denize indirilen MSC Seaview gemisinin töreninde sunuculuğu üstlenen Michelle Hunziker tarafından gerçekleştirilecek. İsviçre’de doğan ve İtalya’da ünlü bir yıldız olan yetenekli oyuncu, TV sunucusu, model ve şarkıcı, MSC Cruises’in uluslararası ruhunu yansıtacak. Sanatçıya, Alman TV sunucusu & aktör Jochen Schropp eşlik edecek.

Elbe Nehri yatağı üzerinde amaca yönelik inşa edilen olan MSC Village, 5 bin kişiyi ağırlayacak ve böylece şehir sakinleri yiyecek ikramlarının ve canlı müziğin tadını çıkarabilecekleri ve dev ekrandan töreni canlı olarak izleyebilecekler ve saat 17.00’da başlayacak olan etkinliğe katılım gösterebilecekler.

Etkinliğin bitişinde MSC Grandiosa, Elbe Nehrinin ortasında yerini alacak ve gemi sular üzerindeyken The Elbphilharmonie opera evi, özel bir ışık gösterisine ev sahipliği yapacak. Geminin resmi olarak isimlendirilmesi, MSC Cruises gemilerinin isim annesi olan Sophia Loren ile gerçekleştirilecek ve ardından göz kamaştırıcı havai fişek gösterileri ile kutlanacak.

Gemide Alman şef Harald Wohlfahrt tarafından gurme menünün yer aldığı dillere destan bir Gala Yemeği hazırlanacak. Şef Wohlfahrt, Dünyadaki İlk 10 Şef arasında yer alan ve üç Michelin Yıldızı’na üst üste 25 yıl boyunca sahip olan tek Alman şeftir.

Misafirler 93 metre uzunluğundaki ikonik Akdeniz gezinti alanında, Alman DJ Mousse T.’nin müziğinde dans ederek geceyi tamamlayacaklar.

Vira Haber