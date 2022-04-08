ASFAT Duyurdu! Kritik Aşama Tamamlandı

Konuyla ilgili olarak şirket tarafından yapılan açıklamada, “Bugün itibarıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın ihtiyacına yönelik olarak yüksek yerlilik ve gelişmiş teknoloji ile inşa edilecek Açık Deniz Karakol Gemilerinin kritik tasarım aşaması tamamlandı ve üretime geçildi. Mavi vatana, Deniz Kuvvetlerimize ve milletimize hayırlı olsun!” ifadelerine yer verildi.

ADKG Projesi kapsamında Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için 10 adet geminin üretilmesi hedefleniyor. Halihazırda iki gemi, sözleşmeye bağlanmış durumda. AKHİSAR Açık Deniz Karakol Gemisi’nin, 2023 yılı içerisinde Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilmesi planlanıyor.

Gemi 76 milimetrelik baş topuna ve helikopterler ile insansız hava araçlarının kullanımı için bir helikopter pistine sahip olacak. MİLGEM ADA Sınıfı Korvet tasarımı baz alınarak geliştirilen Açık Deniz Karakol Gemisi, daha sade silah ve sensör yüküne sahip olacak.

Vira Haber