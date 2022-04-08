İstanbul16 °C

  1. HABERLER

  2. DÜNYA

  3. Avrupa Limanları Rus Gemilerine Kapatıldı
Avrupa Limanları Rus Gemilerine Kapatıldı

Avrupa Limanları Rus Gemilerine Kapatıldı

Avrupa Birliği Rusya'ya yönelik 5. yaptırım paketini onayladı! Yeni yaptırımlar Rusya'dan kömür ithalatını ve Rus gemilerinin Avrupa limanlarına girişinin yasaklandığını da kapsıyor.

A+A-

Avrupa Birliği, Rusya’ya uygulayacağı yaptırımları onayladı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'nın Ukrayna'ya girmesi ve Buça'da yaşananlarla ilgili uygulanacak yaptırım kararlarını açıklamıştı. Dört Rus bankası dahil, Rus gemilerinin AB limanlarına erişimini engelleyen yaptırım kararı günler sonra kabul edildi.

Avrupa Komisyonu Başkanı, “Rus gemilerinin AB limanlarına erişimi yasaklanacak. Rus ve Belarus karayolu taşımacılığını da yasaklıyoruz. Bu yasak, Rus endüstrisinin temel malları elde etme seçeneklerini büyük ölçüde sınırlayacaktır.” sözlerini kullandı.

Bu haber toplam 61 defa okunmuştur
Etiketler : , , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.