Asya kıtasında bir cennet: Palawan Adası

12.189 km2 yüzölçüme sahip ada, Filipinler'in en büyük adası olma özellğine de sahip ve 430 bin yerleşik nüfusu bulunuyor.

2007 yılında National Geographic Traveler dergisi tarafından Doğu ve Güneydoğu Asya'nın en çekici adası seçilen Palawan, aynı yayında dünyanın en güzel 13. adası olarak da gösterilmiş.

Ada, "olağanüstü güzellikte kara ve deniz manzarasına sahip, biyoçeşitlilik bakımından varsıl bir yer" olarak tanıtılmıştı.

Bilim insanlarınca biyoçeşitlilik açısından tam bir cennet olarak görülen Palawan Adası, biyolojide kendi adıyla anılan; memelilerden kuşlara, sürüngenlerden tatlısu balıklarına endemik türleriyle ünlü.

Tropikal iklimin hakim olduğu ada, sualtı turizmi açısından da oldukça zengin seçenekler sunuyor.

Vira Haber