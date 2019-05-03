Ayvalık'ta tekne battı: 7 ölü

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 7 kişi öldü, kayıp olduğu değerlendirilen 5 kişi de aranıyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Çıplak Ada'nın batısında düzensiz göçmenlerin olduğu bir teknenin battığı ihbar edildi.

Bunun üzerine Sahil Güvenlik tarafından kısa sürede bölgeye 4 bot ve 2 helikopter gönderildi.

Ekiplerce başlatılan arama kurtarma faaliyeti sonucu 1'i kadın, 1'i çocuk 5 kişi kurtarıldı.

Teknedeki düzensiz göçmenlerden 2'si kadın, 5'i çocuk 7 kişinin ise cesetlerine ulaşıldı.

Kurtarılanlardan teknede 17 kişinin bulunduğunun öğrenilmesi üzerine kayıp olduğu değerlendirilen 5 kişiye ulaşılması için başlatılan çalışmalar ise sürüyor.

Vira Haber