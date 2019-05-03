GKRY Doğu Akdeniz’i denizaltı robotu ile tarıyor

Güney Kıbrıs Rum yönetiminin ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölge” içerisinde yapılacak 4 sondaj için uzaktan kumandalı denizaltı robotu ile inceleme yapıldığı, benzer bir incelemenin önümüzdeki 48 saat içerisinde 7 numaralı parselde, “Kalypso” hedefi yakınında bulunan 5’inci muhtemel sondaj noktası için gerçekleştirileceği haber verildi.

Fileleftheros “‘Eratosthenis’ Enerji Geleceğimizi Tayin Ediyor” başlıklı haberinde, Nautical Geo isimli araştırma gemisinin son beş aydır 6, 7, 8, 10 ve 11’inci parsellerde profesyonel jeolojik ve jeofizik incelemeler yaparak örnekler aldığını yazdı.

Bundan sonra yapılacak 4 veya 5 sondajla ilgili kesin noktalara dair nihai karara, uzaktan kumandalı denizaltı robotu ile yapılmakta olan araştırmalar ile varılacağına işaret edildi. Araştırmalar ve sismik verilerin yorumlanması açısından önemli addedilen yerçekimi ve manyetometrik araştırmaların yapıldığı, 2016’da Ramform Tethys ve 2017’de Hyperion sismik araştırma gemileri tarafından yapılan üç boyutlu sismoloji sonuçları üzerindeki ilave çalışmaların da tamamlandığı kaydedildi.

Habere göre bütün yeni veriler, gerek ‘Zohr’ yatağının jeolojisiyle gerek son olarak keşfedilen ‘Glafkos’ yatağının şekillenmiş jeolojisine dair analizler yapılmak üzere Rum yönetiminin ruhsatlandırdığı şirketlerin, Enerji Bakanlığı’nın ve Rum Hidrokarbon Şirketi’nin merceği altında bulunuyor.

Yeni verilerin, Güney Kıbrıs’ın hidrokarbon keşfi ve değerlendirilmesi konusunda enerji geleceğini jeolojik açıdan milyonlarca yıl önce deniz dibindeki Eratosthenis sıradağının belirlediğini gösterdi kaydedilen haberde “bundan sonraki neredeyse bütün sondajlar deniz dibindeki bu sıradağın çevresinde veya çok yakınındaki ya da bu sıradağın varlığından kaynaklı jeolojik oluşumlardaki hedeflerde olacak” ifadesine yer verildi.

Gazete Nautical Geo sismik araştırma gemisinin araştırdıklarının dışında, Eratosthenis sıradağı ile doğrudan ilgisi olmayan bir sondaj hedefi daha bulunduğuna dikkat çekerek uygun zamanda bu hedefte sondaj yapılması için gerekli bütün verilerin ve izinlerin alındığına işaret etti.

Nautical Geo’nun araştırmalarının gerek, planlananlar dışında gerekli görülen ilave araştırmalar gerekse kötü hava koşulları nedeniyle uzadığını belirten gazete Rum yönetiminin de geminin araştırmaları için 24 Nisan’a kadar bağladığı bölgedeki bağlama süresini yeni bir Navtex yayımlayarak 30 Mayıs’a kadar uzattığı bilgisini verdi.

Vira Haber