Doksan adalı göl Tai Hu

Çin'in üçüncü büyük tatlı su gölü olan Tai Hu, her mevsim farklı güzellikler sunuyor. Yaklaşık 90 adaya ev sahipliği yapan göl, Çin'in doğusunda Yangtze Deltası ovasında yer alıyor ve 2,250 km² yüzölçümüne sahip.

Ünlü Büyük Çin Kanalı'na bağlı olan Tai Hu Gölü, Suzhou Çayı da dahil olmak üzere bir dizi nehrin kaynağını oluşturmakta. Göle kıyısı olan büyük yerleşim birimleri Huzhou, Suzhou ve WuxiSon'da balıkçılık da oldukça yaygın.

Son yıllarda çevresindeki bölge hızlı endüstriyel gelişme gösterdiğinden, kirlenme yaşayan gölün bu etkilerden kurtarılmasıyla ilgili projeler üzerinde çalışılıyor.

Vira Haber