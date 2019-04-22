Rusya yeni nükleer denizaltı inşa edecek

Devlete ait TASS haber ajansı, adını vermediği bir kaynağa dayanarak “Bakanlık, balistik olanlar yerine uzun menzilli seyir füzeleriyle donatılmış iki adet Borei sınıfı denizaltı inşa etme mümkün mü araştırıyor. Karar verilirse, denizaltılar yeni Borei-K projesi kapsamında inşa edilecek ve 2027'den sonra teslim edilmek üzere programlanacak ” dedi.

Envanterinde iki tip seyir füzesi denizaltı bulunuyor

Proje 949A Antey ve Proje 885 Yasen (ve modernleştirilmiş versiyon Projesi 885M Yasen-M). Altı Antey sınıfı denizaltı ve bir Yasen sınıfı denizaltı şu anda Rus Donanması ile hizmet veriyor. Yasen-M denizaltısı deniz testlerinden geçiyor, beşi daha inşa ediliyor.

Rusya'da Borei sınıfı üç denizaltı var

Yuri Dolgorukiy (Kuzey Filosu), Alexander Nevsky ve Vladimir Monomakh (Pasifik Filosu). Ayrıca, modernize Borei-A sınıfının üç denizaltı şu anda deniz denemelerinde bulunur. Borei-A sınıfına ait dört denizaltı halen yapım aşamasında.

Vira Haber