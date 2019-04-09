Lazzara’nın yeni yatları Türkiye’de inşa edilecek

Özellikle 2005 ve 2010 yılları arasında, dört motorlu IPS modelleriyle piyasada adından söz ettiren Florida merkezli marka, yeni LSX 65 modeliyle fütüristik ve Avrupai tasarımlarını yeniden hayata geçirmeye hazırlanıyor. Üstelik markanın yeni modelleri Türkiye’de inşa edilecek.

Yeni LSX 65, markanın kilit özelliklerinden IPS itiş sistemiyle donatılacak. Yapımının başladığı açıklanan yeni sportif motoryat, 1000 beygir güç üretebilen çift Volvo IPS motorlara sahip olacak. Marka, opsiyonel olarak dört motorlu kıçtan takma seçeneğini de alıcının tercihine sunuyor.

Dikkat çekici çizgilere sahip olan LSX 65 tasarımı, radikal burun yapısı ve coupe tavanıyla fark yaratıyor. 20 metre boyundaki bu sportif model, alçak beach club platformunda hayli tatmin edici bir alana sahip. Bu geniş alan gövde panellerinin açılması sayesinde ortaya çıkıyor ve kapalı pozisyondayken bir servis botuyla, bir jetski taşıyabiliyor.

Vira Haber