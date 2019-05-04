Donanmamızın gözbebeği TCG Anadolu suya kavuştu

İstanbul Tuzla’daki Sedef Tersanesi'nde yapımı devam eden Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi (LHD) TCG Anadolu ilk kez suya kavuştu. Yapımının, Sedef Tersanesi'nin kuru havuzunda gerçekleştirildiği TCG Anadolu ilk kez suya indirildi.

Suyla ilk kez buluştu

Milli uçak gemisi olarak bilinen Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi (LHD) TCG Anadolu’nun bulunduğu havuza su alınarak gemi ilk kez yüzer konuma getirildi.

TCG Anadolu’nun suyla buluşması sonrasında çekilen fotoğraflar sosyal medyada paylaşılırken, geminin denize indilirişinin de gerçekleştirileceği belirtildi.

Deniz kuvvetlerinin amiral gemisi

5 yıl önce yapımına başlanan ve inşaası büyük ölçüde tamamlanan TCG Anadolu Türkiye'nin ilk Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi olacak. Özellikle klasik uçak gemilerinden farklı ve işlevsel olan TCG Anadolu, 12 F-35 savaş uçağı, 4 adet Atak helikopteri, 8 adet orta yük nakliye helikopteri, 2 adet seahawk genel maksat helikopteri ve 2 adet insansız hava araçlık kapasiteye sahip olacak. Bunun yanı sıra içerisinde zırhlı araçlar ile tank da taşıyabilecek.

Mavi vatanın güvencesi

MİLGEM projelerinin en büyüğü olan 232 metre uzunluğundaki TCG Anadolu aynı zamanda tam donanımlı bir yaşam alanı. Günlerce kesintisiz olarak yol alma kapasitesine sahip olan gemi ile TSK gücüne güç katacak.

232 metre boyunda 38 metre genişliğinde inşa edilen TCG Anadolu, milli kuruluşumuz Türk Loydu tarafından klaslandırılacak. Tam savaş yüküyle 28 bin tona ulaşacak savaş gemisi, ortalama 40 bin tonluk uçak gemilerine en yakın tonajdaki savaş unsurumuz olacak. Denizden yüksekliği 58 metre olması planlanan gemi, 5 bin 500 metrekarelik güvertesi, 12 derece eğimli fırlatma rampası ve 8 bin KW enerji üreten beş makinesi ile saatte 21 knots (39 km) hıza erişebilecek. 350 kişilik kalıcı mürettebatının yanı sıra 700 kişilik bir amfibi taburu, uçak, helikopter ve zırhlıların personelleriyle birlikte bin 400 kişinin aynı anda görev yapabileceği bir askeri birlik düzeyinde görev yapacak.

Tek başına önemli bir askeri gücü binlerce kilometre uzağa taşıyabilecek şekilde için tasarlanan TCG Anadolu; dört adet Mekanize Çıkarma Aracı (LCM), iki adet Hava Yastıklı Çıkarma Aracı (LCAC), iki adet Personel Çıkarma Aracı (LCVP), iki insansız hava aracı, sekiz orta yüklü helikopter, dört atak helikopteri, iki seahawk genel maksat helikopterinin yanı sıra altı adet Lockheed Martin F35B savaş uçağını taşıyabilecek. Operasyonun içeriğine göre gemideki dikey iniş yapabilen F35B savaş uçaklarını sayısı artırılabilecek. Gemide, 50 hastane personeli ile yoğun bakım ünitesinin de olduğu bir hastane hizmeti verebiliyor.

Kendisini savunması için iki Phanax silahı ile savunma füzeleri bulunurken, Ege, Karadenizve Akdeniz dışında gidebilirken gerektiğinde Hint Okyanusu ve Atlas Okyanusu’nda (Batı Afrika) göreve gidebilecek. Gece ve gündüz operasyon yapabilecek yetenekteki çok maksatlı amfibi hücum gemisinde göreve göre konuşlandırılacak kara kuvvetleri, hava kuvvetleri ve amfibi birlik komuta kontrol sistemleri, NATO Harp Karargahı sistemleri bulunacak. Silah sistemleri ASELSAN ve HAVELSAN tarafından yapılacak gemi, insani yardım için 5 bin kişiyi tahliye edebilecek.

Özellikle deniz sınırlarındaki güvenlik alanını daha da genişletecek olan Türkiye, sınırötesinde gerçekleştirdiği devriye faaliyetlerindeki tehlike durumlara, üzerindeki mütevazı ordu ile anlık olarak müdahale edebilecek.

Vira Haber