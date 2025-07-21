Ataköy Marina, IDEF 2025’in Denizdeki Ev Sahibi Olacak

T.C. Millî Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’nın yönetim ve sorumluluğunda, KFA Fuarcılık A.Ş. organizasyonunda gerçekleştirilecek fuar, bu yıl önemli bir yenilikle deniz unsurlarını daha görünür kılıyor.

IDEF'in geleneksel etkinliklerinden biri olan gemi ziyaretleri, bu yıl IDEF Port adıyla Ataköy Marina'da gerçekleştirilecek. Ataköy Marina, açıklarında demirli bulunan 14 platform, fuar süresince yerli ve yabancı askeri heyetlerin ziyaretlerine açık olacak. Ayrıca, çeşitli silahlı insansız deniz araçları (SİDA), sahil güvenlik botları, SAT botları ve çıkarma gemileri de Ataköy Marina içerisinde sergilenerek, konuk heyetlerin teknik incelemelerine olanak tanıyacak.

Ataköy Marina, bu fuarda yalnızca bir marina değil, aynı zamanda yüksek güvenlikli, stratejik bir sergileme ve geçiş noktası olarak da rol üstleniyor. Fuarı ziyaret edecek 99 ülke ve uluslararası kuruluştan 219 heyet ve 937 heyet üyesinin resmi karşılanması ve uğurlanması da Ataköy Marina üzerinden gerçekleştirilecek.

Türk Marina Sektörünün Amiral Gemisi

Ataköy Marina Genel Müdürü Artun Ertem, fuara verdikleri desteğe ilişkin şunları söyledi:

“IDEF 2025 gibi uluslararası ölçekte stratejik bir fuarda görev almak, hem Ataköy Marina’nın sahip olduğu altyapı kapasitesini hem de ülkemizin bu alandaki kabiliyetlerini dünyaya göstermemiz açısından çok kıymetli. Yerli ve milli deniz sistemlerimizin sergilenmesinde etkin bir rol üstlenmekten büyük gurur duyuyoruz. Bu yıl, böylesi önemli bir organizasyona destek sağlamaktan büyük bir onur duyuyoruz.”

Türkiye’nin ilk 5 altın çıpalı marinasından biri olan ve yıllık 1000’in üzerinde yerli ve yabancı tekneye ev sahipliği yapan Ataköy Marina, sahip olduğu teknik altyapı, güvenlik standartları ve lojistik kapasitesiyle, IDEF 2025’e deniz platformu alanında destek vererek, savunma sanayiinin uluslararası tanıtımına katkı sağlayacak.

IDEF'in geleneksel etkinliklerinden biri olan gemi ziyaretleri de bu yıl IDEF Port adıyla Ataköy Marina'da gerçekleştirilecek.

IDEF 2025’te Bu Yıl “İlk”ler Dikkat Çekiyor

IDEF 2025, bu yıl sadece Türk savunma sanayiinin gelişimini değil, aynı zamanda yenilikçi çözümlerini ve teknolojideki dönüşümünü de gözler önüne seriyor. 900'ün üzerinde yerli ve 44 farklı ülkeden 400'ün üzerinde yabancı olmak üzere 1400'den fazla firmanın katılımıyla gerçekleşecek fuarda, özellikle insansız sistemler, yapay zeka destekli savunma teknolojileri ve deniz platformları ön plana çıkıyor.

Bu yıl fuarda ilk kez sergilenecek olan çok sayıda yerli ve milli ürün, Ataköy Marina’da da kendine yer bulacak. Silahlı insansız deniz araçlarından yeni nesil hücum botlara kadar uzanan geniş yelpazedeki sistemler, sadece teknolojik kabiliyetleriyle değil, ihracat potansiyelleriyle de dikkat çekiyor.

IDEF 2025 kapsamında hem karada hem denizde sahneye çıkan bu “ilk”ler, Türkiye’nin savunma ve denizcilik sanayiindeki rekabet gücünü artıracak.