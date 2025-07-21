4. Açık Deniz Yüzme Maratonu Mudanya'da neticelendi

Mudanya Belediyesi, Mudanya Kaymakamlığı, Mudanya İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Boğaziçi Olimpik Yüzme Spor Kulübü iş birliğiyle organize edilen maratona 12 sporcu katıldı. Kapaklı’dan sabah saatlerinde suya giren yüzücüler, yaklaşık 12 bin metrelik parkuru tamamlayarak Mudanya sahiline ulaştı. Sporcular, sahilde izleyiciler tarafından alkışlarla karşılandı.

Yarışma, Başhakem Yüksel Çetin’in gözetiminde, 10 hakemin eşliğinde gerçekleştirildi. Boğaziçi Olimpik Yüzme Spor Kulübü Başkanı Ahmet Selami Vanlı, organizasyona destek veren Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi ile Belediye Başkanı Deniz Dalgıç’a teşekkür etti. Vanlı ayrıca, organizasyonda emeği geçen Türkiye Yüzme Federasyonu, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Mudanya Belediyesi Arama Kurtarma ekiplerine de katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti. Yarışma sonunda Eda Savcıgil, 2 saat 55 dakikalık derecesiyle birinci; Elif Berke, 3 saat 8 dakikayla ikinci; Burak Tezel ise 3 saat 36 dakikayla üçüncü oldu. Diğer sporculara da katılım ödülleri verildi. Dereceye giren sporculara ödülleri, İsmet İnönü Parkı’nda düzenlenen törenle Mudanya Belediye Başkan Yardımcısı Baran Güneş tarafından takdim edildi.

Törenin ardından sporcular hatıra fotoğrafı çektirerek etkinliği sonlandırdı.

Vira Haber