TAYK–AKPA Deniz Kuvvetleri Kupası Sahibini Buldu

555 deniz mili uzunluğundaki zorlu parkuruyla dikkat çeken bu prestijli yarışa IRC 0-1-2-3 sınıflarında toplam 27 tekne katıldı. Yarışta 12 yabancı, 15 Türk bayraklı tekne mücadele etti. İstanbul Emirgan’dan 14 Temmuz 2025 Pazartesi günü saat 16:05’te start alan yarış, dört günlük yoğun rekabetin ardından Göcek’te başarıyla tamamlandı.

Türk Deniz Kuvvetleri himayesinde, Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK) organizasyonuyla ve AKPA Kimya’nın dört yıldır aralıksız sürdürdüğü ana sponsorluğuyla gerçekleştirilen bu etkinlik, Türk yelken sporunun uluslararası düzeyde tanıtımına da önemli katkı sundu.

Yarışın büyük kupası, IRC sınıflarında en iyi düzeltilmiş zamanı elde eden BOGATYR / IGOR RYTOV ve ekibine, Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Rafet Oktar, TAYK Komodoru Vedat Tezman ve AKPA Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Darcan tarafından takdim edildi.

TAYK Genel Müdürü Can Giray, bu uzunlukta bir yat yarışının Türkiye’de ilk kez düzenlendiğine dikkat çekerek, “İstanbul Boğazı’ndan start alan yarışçılar, 1 yarışta 2 boğaz ve 3 denizi aşarak Göcek’e ulaştılar. Bu yılın en dikkat çekici gelişmesi ise, kupanın 54 yıllık tarihinde ilk kez yabancı bir ekip tarafından kazanılması oldu” şeklinde konuştu.

AKPA Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Darcan ise, yarışa katılan tüm yelkencileri tebrik ederek şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’nin en uzun rotalı, tek etaplı ve zorlu yarışına gösterilen ilgi bizi gururlandırıyor. Tüm ekipleri başarılarından dolayı kutluyor, bu önemli organizasyonun bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.”

TAYK-AKPA Deniz Kuvvetleri Kupası 54. Uluslararası Yat Yarışı Kupası, Kazanan Takımlar ve Ödül Listesi:

DENİZ KUVVETLERİ KUPASI: BOGATYR / IGOR RYTOV VE EKİBİ

LINE HONOURS: BEYMETAL TEAM LINEA ROSSA- TOK SAILING (ONUR TOK)

IRX MAXI division First Place: MERSİN YELKEN AKADEMİSİ (OYTUN ÇALIŞLAR)

GRUPLAR

IRC 0

IRC 0 DİVİZYON BİRİNCİSİ: BEYMETAL TEAM LINEA ROSSA- TOK SAILING (ONUR TOK)

IRC 0 DİVİZYON İKİNCİSİ: ARKAS BLUEMOON (İPEK KIRKAVAK)

IRC 0 DİVİZYON ÜÇÜNCÜSÜ: DENİZ HARP OKULU TIRAMOLA (ACAR KOPARAL)

IRC 1

IRC 1 DİVİZYON BİRİNCİSİ : QUEEN PARTS / COURRIER DU COEUR (ANDREI ARBUZOV)

IRC 1 DİVİZYON İKİNCİSİ: WIZARD (PAVEL KARACHOV)

IRC 1 DİVİZYON ÜÇÜNCÜSÜ: BEYMEN CLUB SAILING TEAM / ATLAS (AHMET KÖROĞLU)

IRC2

IRC 2 DİVİZYON BİRİNCİSİ: BOGATYR (IGOR RYTOV)

IRC 2 DİVİZYON İKİNCİSİ: IVANA (BORIS BURMENTEV)

IRC 2 DİVİZYON ÜÇÜNCÜSÜ: TÜPRAŞ / FENERBAHÇE 5 (DOĞUKAN KANDEMİR)

IRC 3

IRC 3 DİVİZYON BİRİNCİSİ: CANIAS-IAS / ELECTRON (BARTU ÖZSOY)

IRC 3 DİVİZYON İKİNCİSİ: LOOPİNG (YURI SHUVALOV)

ÖZEL ÖDÜL