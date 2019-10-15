Atalay ve Arıkan’ın eserleri Mersin Deniz Müzesi’nde

Mersin Deniz Ticaret Odası (MDTO) ve Mersin Deniz Müzesi iş birliğinde gerçekleştirilen Dorothea Atalay’ın resimleri ve Nihat Arıkan’ın heykellerinden oluşan karma serginin açılışı Mersin Deniz Müzesi’nde yapıldı.

Açılışa Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutan Yardımcısı Yb. Çağın Taşkın, Mersin Deniz Müzesi Komutanı Öğ.Bnb. Gökhan Görkem, Mersin Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Lokmanoğlu, MDTO Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri, Akdeniz Opera ve Bale Kulübü Derneği temsilcileri, Araştırmacı Yazar Nihat Taner ve sanatseverler katıldı.

Açılışta konuşan Nihat Taner, Mersin’de böyle bir sergi yapmayı istediklerini, MDTO’nun güçlü desteği ile bu arzularını gerçekleştirdiklerini belirterek kültür ve sanata katkıları nedeniyle MDTO yönetimine teşekkürlerini iletti.

Heykel Sanatçısı Prof.Dr. Nihat Arıkan ise sanatın paylaştıkça güzelleşen bir alan olduğunu vurgulayarak “Yapılanlar paylaşılmazsa, çevrenizde sizinle benzer hisleri paylaşan insanlar yoksa yaptığınızın bir anlamı yok. Ne kadar paylaşabilirseniz işinizden o derece keyif alırsınız” diye konuştu.

Ressam Dorothea Atalay da sergilenen eserlerin 10 yıllık emeğin ürünü olduğunu belirterek katılan sanatseverlere teşekkür etti.

Dorothea Atalay’ın doğa ve çiçek temalı resimleri ile Nihat Arıkan’ın seramik ve metal heykellerinin yer aldığı karma sergi 20 Ekim Pazar gününe kadar ziyaret edilebilir.

Vira Haber