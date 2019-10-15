Hakan Denizcilik, Scania deniz motorunu tercih etti

Uluslararası arenada en yoğun su yollarından biri olan İstanbul Boğazı’ndan 2018 yılında yaklaşık 41 bin gemi geçiş yaptı. Bu gemilere verilen lojistik hizmetleri başlı başına bir sektör haline geldi. Bu sektörün önemli oyuncularından Hakan Denizcilik, filosunda bulunan ve acenta botu olarak adlandırılan teknelerinde kullanılmak üzere sekiz adet Scania deniz motoru aldı.

“7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz”

İstanbul Boğazı’ndan geçen gemilere yaklaşık 30 yıldır lojistik hizmeti verdiklerini belirten Hakan Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yalçın, yaz kış demeden haftanın 7 günü 24 saat kesintisiz hizmet verdiklerini söyledi. Söz konusu gemilerin İstanbul Boğazı’ndan gaz kesmeden direk geçtiklerini hatırlatan Yalçın, “Hareket halindeki gemilere yanaşıp hizmet veriyoruz. Bir geminin su, erzak, personel değişimi gibi neredeyse tüm ihtiyacını karşılıyoruz. Bu operasyonlar için kullandığınız teknelerin üstün bir performans sergilemesi gerekiyor. Filomuzda bulunan Scania deniz motorlarından aldığımız referans, bizi yeni motor alımında direk Scania’ya yönlendirdi. Gerek satış esnasında kurulan sıcak ilişkiler gerekse de satış sonrası servis hizmetlerinde Doğuş Otomotiv gibi büyük bir markanın tecrübesi bizim tereddüte düşmememizi sağlıyor” diye konuştu.

“Scania; karada ve denizde çözüm ortağı oluyor”

Doğuş Otomotiv Scania Genel Müdürü İlhami Eksin de İstanbul Boğazı’ndaki gemi trafiğinin karayollarına eşdeğer bir yoğunlukta olduğunu belirterek, konuşmasına şöyle devam etti: “İstanbul Boğazı, global pazarda deniz taşımacılığı yapan diğer boğazlarla kıyaslandığında en dar geçite sahip. İstanbul Boğazı’nın Karadeniz’e kıyısı olan altı ülke için sahip olduğu önem de göz önünde bulundurulduğunda bu ülkelere sefer yapan gemilere verilen hizmetin önemi daha iyi anlaşılıyor. Hakan Denizcilik’e verdikleri bu hizmette kullanılmak üzere Scania’yı tercih etmelerinden dolayı teşekkür ederim. Scania olarak deniz ulaşımından, lojistik hizmetlere kadar Türkiye denizlerinde çalışan tüm firmalara çözüm ortağı olmak istiyoruz.”

“İşletme giderlerini de düşürüyor”

Scania Endüstriyel ve Deniz Motorları Satış Müdürü Suna Türk Tuzcuoğlu ise İstanbul Boğazı’nın hem yurtiçi hem yurtdışı deniz taşımacılığı açısından jeopolitik öneme sahip olduğunu ifade etti. İstanbul Boğazı’nın birçok yük gemisine transit geçit verdiğinin altını çizen Tuzcuoğlu, “Bu özelliği ile taşımacılık açısından global bir coğrafyaya sahibiz. İstanbul Boğazı’ndan geçiş yapan gemilere lojistik hizmet veren Hakan Denizcilik önemli bir misyon yükleniyor. Biz de Scania olarak bu misyonun yerine getirilmesinde destek sağlıyoruz. Scania deniz motorları yelpazesi, en zorlu çalışma şartlarında bile ihtiyaçlara tam randımanlı bir şekilde cevap verecek şekilde geliştirildi” ifadesini kullandı.

Öte yandan, Scania motorların yakıt tüketimi sağladığını vurgulayan Suna Türk Tuzcuoğlu, Scania motorlarının ticari araç motorlarının ardından deniz motorlarında da yakıt verimliliği sağladığını dile getirdi. Tuzcuoğlu, bu motorlarda kendisini ispat etmiş XPI (common rail) yakıt enjeksiyonu teknolojisinin bulunduğu bilgisini verdi. Vira Haber