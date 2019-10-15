ORFADDER TÜRDEF’e katıldı

Türkiye Denizcilik Federasyonu'nun son üyesi Ordu Fatsa Denizcilik Mezunları Derneği oldu.

TÜRDEF’ten yapılan açıklamada ORFADDER’in üyelerinin ülkemizin 1973’de açılan ilk denizcilik meslek lisesi ile Ordu Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksek Okulu ve denizcilik fakültesi mezunları olduğu bildirildi.

Ordu Denizcilik Meslek Lisesi

Öğrencilerini ilk kez 1974’de ağırlayan okul 1982 yılında son mezunlarını verdi ve 1983 yılında resmi olarak kapandı fakat mezunlarından ORFADDER’e kayıtlı üyeler bulunuyor.

Fatsa Atatürk Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi

Fatsa Denizcilik Lisesi olarak 1994’te açıldı ve adı ben sene sonra Fatsa Atatürk Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi olarak değiştirildi. 2014 yılında ise adı bu sefer Atatürk Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi olarak değiştirilen okul eğitime devam ediyor. Mezunlarından kayıtlı üyeler bulunuyor.

Ordu Üniversitesi Fatsa Meslek Yüksek Okulu

Fatsa’da 2006 yılında kurulan okul halen eğitimine aynı isimle devam ediyor. Mezunlarından kayıtlı üyeler bulunuyor.

Ordu Üniversitesi Fatsa Denizcilik Fakültesi

Okul ilk mezunlarını 2019 – 2020 döneminde verecek.

Vira Haber