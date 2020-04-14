Atık Sularda Koronavirüs Olabilir mi?

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de yeni tip koronavirüsün dağılımına ilişkin detaylı bilgi edinmek ve olası erken uyarı sistemini geliştirmek amacıyla Türkiye Su Enstitüsü Başkanlığı tarafından çalışma yapılacağını ifade etti.

NUMUNELER ALINACAK

Bu çerçevede, Kovid-19'un su ve atık sulardaki varlığının araştırılması için Türkiye Su Enstitüsü Başkanlığı koordinasyonunda Marmara Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bilge Alpaslan Kocamemi ve Moleküler Biyolog Dr. Halil Kurt danışmanlığında, Türkiye çapındaki atık su arıtma tesisleri giriş ve çıkışlarında 24 saatlik kompozit atık su numuneleri alınacağı bilgisini veren Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Numune alma çalışmalarına Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü de katkı sağlayacak. Alınan numunelerin Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü laboratuvarlarında kantitatif PCR (qPCR) analizleri ile Kovid-19 miktar tayinleri yapılacak."

ABD’Lİ ARAŞTIRMACILAR ATIK SULARDA KORONAVİRÜS BULDU İDDİASI

ABD'de Biobot Analytics isimli tıbbi araştırma kurumu, Massachusetts eyaletindeki atık sularda beklenenin çok üzerinde koronavirüs kalıntısı tespit ettiklerini iddia etti.

Tıp alanında henüz resmi onay alınmamış araştırmalarının yer aldığı MedRxiv isimli kuruluşun internet sayfasında salı günü yayımlanan rapora göre, mart ayında Massachusetts eyaletinin bazı bölgelerinden alınan atık sularda bulunan koronavirüs izleri beklenenden çok yüksek çıktı.

Vira Haber