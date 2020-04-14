ASELSAN’da İstihdam Aynı Hızla Devam Ediyor

Türkiye’nin en büyük savunma elektroniği kuruluşu olan ASELSAN, haberleşme ve bilgi teknolojileri, radar ve elektronik harp, elektro-optik, aviyonik, insansız sistemler, kara, deniz ve silah sistemleri, hava savunma ve füze sistemleri, komuta kontrol sistemleri, ulaştırma, güvenlik, trafik, otomasyon ve sağlık teknolojilerine yönelik ihtiyaçlarını karşılayabilecek çok geniş bir ürün yelpazesini geliştirmekte ve üretmektedir. ASELSAN, bu gurur dolu yolculuğuna 8.106 ASELSAN’lı ile devam ediyor.

2020 Ocak ayından bu yana 201 mühendis, 307 teknisyen ve 33 uzman ile yollarını birleştiren ASELSAN, güçlü kurum değerlerinin de bir yansıması olarak insan kaynağına her geçen gün daha çok yatırım yapıyor.

Bünyesine kattığı mühendis kadrosunun %59’u tasarım ve arge , %12’si program yönetimi alanlarında çalışırken, %29 ise lojistik, üretim, yönetim destek, kalite ve iş geliştirme alanlarında çalışmak üzere imza attılar.

“GELİŞTİRDİĞİMİZ HER ÜRÜNÜMÜZ ÇALIŞANLARIMIZIN HAYALİNİN, EMEĞİNİN, TASARIMININ ESERİ”

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN, “Geliştirdiğimiz her ürünümüz çalışanlarımızın hayalinin, emeğinin, tasarımının eseridir. 2020 gibi çok zorlu ve belirsiz bir yılda bile Devletimizin gösterdiği kararlılık ve verdiği güveni referans alarak büyümeye devam ediyoruz. Sürdürülebilir iş planlarımızı kesintisiz bir şekilde uygulamaya devam edebiliyorsak bunu yüreğini ortaya koyarak çalışan kıymetli ASELSAN’lılara atfederim.

Ailemize katılan her yeni çalışma arkadaşımızla birlikte, en ileri teknolojiyi en güçlü takım olarak geliştirerek ülkemiz için, milletimiz için, milli menfaatlerimizin en büyük savunucularından biri olmaya devam edeceğiz.” diyerek insan kaynaklarına ve kurum kültürüne verdikleri önemi bir kez daha vurguladı.

ASELSAN tüm zorlu koşullara rağmen büyümeye devam edecek. 2019 yılında yaklaşık 1200 yeteneği ailesine katan ASELSAN, 2020 istihdam planlarında herhangi bir değişikliğe gitmeyerek 1300’ün üzerinde yeni çalışma arkadaşına ulaşarak yılı kapatmayı hedefliyor.

Vira Haber