Denizlerde Av Yasağı Başlıyor

Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan sektör yetkilileri sezonun balıkçılar için genel anlamda iyi geçmediğini belirtti.

Doğu Karadeniz Balıkçı Kooperatifleri Birliği Başkanı Ahmet Mutlu, sezonun balıkçılar açısından pek iyi geçmediğini belirterek teknelerin hamsi avı ile ancak masraflarını karşılayabildiklerini söyledi.

Sezona palamut ve istavrit avı ile başladıklarını ancak palamut avında umduklarını bulamadıklarını belirten Mutlu, erken gelen hamsi avı ile umutlanmalarına rağmen bekledikleri gibi bir sezon geçiremediklerini kaydetti.

Hamsi sezonun erken başlamasının ardından büyük teknelerin 1 Ocak itibariyle Gürcistan sularına hareket ederek avlandıklarını belirten Mutlu, hamsi avının az olması ve dünyayı saran koronavirüsü nedeniyle beklenen avcılığın bu sezon olmadığını ifade etti.

KORONAVİRÜS NEDENİYLE SEZON ERKEN BİTTİ

Denizlerde av yasağının yarın başlayacağını ifade eden Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya, "Bu avcılık sezonu balıkçıların beklediği gibi geçmedi. 15 Nisan'da sona ermesi gereken denizlerdeki av sezonu, bu sene dünyanın başına bela olan Kovid-19 yüzünden maalesef erken bitti.

Balıkçılar teknelerini günler öncesinden bağlamak zorunda kaldı. Umduğunu bulamadıkları bir sezon geçiren balıkçılar yasakla birlikte yeni döneme yeni umutlar ve beklentilerle hazırlanacaklar." diye konuştu.

Vira Haber