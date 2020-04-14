Motul Tech Endüstriyel Yağları Üretim Verimliliğini Artırıyor

Motul, 160 ülkede faaliyet gösteren, Fransa merkezli, madeni yağ alanında uzman bir üretici. Otomotiv, motosiklet, ağır vasıta, marin yağları ve Motul Tech birimi aracılığı ile endüstriyel yağların formülasyonu, üretimi ve dağıtımında sektörünün lider markalarından. 165 yıldan uzun süredir ürünlerinin kalitesi, yenilikçiliği ve motorsporlarındaki etkinliği ile tanınan Motul, ayrıca %100 sentetik yağ formülasyonunu Dünya’da ilk kez üreten marka.

MOTUL TECH TEKNOLOJİSİ ÜRETİCİLERİN YANINDA

Motul bu deneyim ve teknolojiyi Motul Tech endüstriyel yağları ile üreticiler ile buluşturuyor. Tesislerinin verimliliği ve sürdürülebilirliği için geliştirilen Motul Tech, üretim tesislerindeki özel uzmanlık gerektiren noktalarda; metal işleme yağları, özel kesme yağları, ısıl işlem ve form verme yağları, sentetik dişli yağları, sentetik kompresör yağları ve yüksek performans hidrolik yağları ile teknolojisini üreticilere sunuyor.

Motul Tech’in yüksek teknolojili endüstriyel yağları metallerin işlenmesini, nihai ürüne dönüştürülmesini ve endüstriyel ekipmanların zor koşullara dayanımını artırmak amaçlı geliştiriliyor. Ayrıca sürtünmeyi, aşınmayı ve arıza oranlarını azaltma fonksiyonu öncelikli olarak göz önünde bulunduruluyor. Motul Tech ürünleri sayesinde ürün işleme hassasiyeti optimize ediliyor ve verimlilik artarak, üretim ekipmanlarının ömrü uzuyor.

Motul Tech, üretimin başlangıcından bitmiş ürüne kadar her aşamada, büyük veya küçük, endüstriyel tüm makineler için uygun bir ürüne sahip çözüm ortağı olarak tüm üreticilerin yanında olmayı amaçlıyor. Havacılık, uçak sanayi, kağıt fabrikaları, metal işleme endüstrisi, gıda üretim sektörü, otomotiv ve yedek parça üreticileri, çimento fabrikaları, enerji üretim tesisleri, raylı sistemler, madencilik ve inşaat sektörlerine hizmet veren Motul Tech, firmaların gelişimine ve sürdürülebilir büyümelerine destek oluyor.

MOTUL TECH TÜRKİYE’DE PAZAR PAYINI ARTIRMAYI HEDEFLİYOR

Motul Tech’in başarısı, dünya standartlarındaki yüksek performanslı ürün gamının yanı sıra, Motul Türkiye tarafından verilen teknik servis ve destekten geliyor. Motul Tech’in Türkiye birimi alanında uzman personeli ile metal işleme, ısıl işlem, ısı transferi ve özel gres ile üretim yapan firmalara, ayrıca elektrik üreten gaz motorları noktalarına da hizmet veriyor. 2020’de daha çok üretim tesisine hizmet sağlayıp servis yayılımını çoğaltarak daha da güçlenmeyi hedefleyen Motul Tech, Türkiye’de endüstriyel alanda pazar payını büyütmeyi planlıyor.

Bugün, Dünya’nın her kıtasında hizmet veren Motul Tech, üstün performans, verimlilik ve sürdürülebilir büyüme hedefindeki her üreticide bir Motul Tech ürününün kullanılması amacıyla, üretim ve ar-ge çalışmalarına devam ediyor.