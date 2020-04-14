Fabrikalar Kapanacak mı?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ''10 günlük ara'' konusunda çıkan haberler sonrasında açıklama yaptı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Fabrikaların yoğun olarak bulunduğu İstanbul, Kocaeli, Bursa, Sakarya ve Tekirdağ illerindeki sanayi tesislerinin 10 gün süreyle faaliyetlerine ara vereceği" iddiası yalanlandı.

ÜRETİMİN DURMAMASI İÇİN TÜM ÖNLEMLER ALINDI

"Yeni tip koronavirüs ile mücadele ettiğimiz böyle hassas bir dönemde ülkemiz ekonomisinin bel kemiği olan sanayi sektörü, üretimin durmaması için gerekli tüm önlemleri alarak büyük bir özveriyle faaliyetlerine devam etmektedir. Ülkemiz ekonomisini hedef alan bu tarz asılsız haberler, gece gündüz fedakarca çalışan emekçilerimiz başta olmak üzere tüm üretim aktörlerince üzüntüyle karşılanmaktadır."

Vira Haber