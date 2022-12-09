Atlas Copco Grubu, Çalışanlarına Özel “Küresel İklim Farkındalığı Etkinliği” Düzenledi

Web semineri olarak gerçekleştirilen etkinlikte konuşma yapan üst düzey yöneticiler, tüm meslektaşlarını iklim problemi çözümünün bir parçası olmaya davet ederek düşük karbon toplumuna dönüşüm süreci hakkında bilgi verdi.

“Sürdürülebilir verimlilik” mottosuyla ekonomik, çevresel ve sosyal açıdan sorumlu endüstriyel fikirleriyle kalıcı sonuçlar yaratmaya odaklanan Atlas Copco Grubu, dünya genelinde görev yapan 45 bin çalışanına özel “Küresel İklim Farkındalığı Etkinliği” düzenledi. Atlas Copco Grup CEO’su Mats Rahmström başta olmak üzere firmanın global düzeyde üst düzey yöneticilerinin sunumları ile gerçekleşen etkinlik kapsamında; iklim değişikliği konusuna odaklanılarak düşük emisyonlu ve sürdürülebilir bir gelecek için nelerin yapılabileceği somut önerilerle aktarıldı.

İklim değişikliğini yavaşlatmak için bilime dayalı iki hedef

Daha iyi bir gelecek için çözümün bir parçası olmak adına Paris Anlaşması doğrultusunda, sera gazı emisyonlarının azaltılması için bilime dayalı iki hedef belirlediklerinin altını çizen Atlas Copco Grup CEO’su Mats Rahmström şunları söyledi: “Birinci hedefimiz, küresel sıcaklık artışını maksimum 1,5°C seviyesinde tutabilmek için operasyonlarımız ve satın aldığımız enerji sonucunda oluşan CO2 emisyonlarını azaltmak. Bu hedef, buradaki emisyonları 2030 yılına kadar 2019’daki referans çizgimize kıyasla yüzde 46 oranında azaltmak anlamına geliyor. Bunu da ağırlıklı olarak operasyonlarımızda düşük karbonlu enerjiye geçerek ve düşük emisyonlu şirket araçları kullanarak başaracağız. İkinci hedefimiz ise küresel sıcaklık artışını 2°C’nin altında tutmak için, değer zincirinin direkt kontrolümüz dışındaki diğer bölümlerinden kaynaklanan CO2 emisyonlarını azaltmak. Bu da emisyonları 2030 yılına kadar 2019 referans çizgisine kıyasla yüzde 28 oranında azaltmak demek. Bunu esas olarak ürünlerimizin enerji verimliliğini artırarak ve elektrikle çalışacak şekilde tasarlayarak yapacağız.”

Rahmström, bilime dayalı hedeflerin grup düzeyinde raporlandığını, her bir iş alanının ve bölümün iklim performansına dayandığını belirterek, tüm Atlas Copco çalışanlarına bu yolculukta bir rol düştüğünü söyledi.

Atlas Copco teknolojileri iklim krizi üzerinde olumlu bir fark yaratacak

Atlas Copco Grubu’nun İletişimden Sorumlu Kıdemli Başkan Vekili ve Grup Sürdürülebilirlik Başkanı Sara Hagg Liljedal ve İş Alanları Başkanlarının da konuşmalarıyla yer aldıkları ve tüm dünyadaki çalışanların eş zamanlı izledikleri web seminerinde; küresel ısınmanın dramatik etkilerini önlemek için alınması gereken aksiyonların yanı sıra Atlas Copco’nun geliştirdiği teknoloji ve ürünlerin iklim krizi üzerinde olumlu bir fark yaratabileceği detaylı olarak aktarıldı. Yerel örneklerin de tartışıldığı etkinlikte; şirketin ürün ve çözümlerinde sürdürülebilirlik hedeflerinin hayata geçmesi ve gezegenimiz için uzun vadede değer yaratacak düzenlemeler gündeme geldi.