Avrupa’nın en iyi kruvaziyer limanı olmak için yarışacaklar

Dünyanın en büyük kurvaziyer limanı işletmecisi Global Ports Holding’in (GPH) ikisi Türkiye’de olmak üzere işlettiği 5 liman, Avrupa’nın En İyi Kruvaziyer Limanı ödülü için aralarında yarışacak. Uluslararası turizm ve seyahat endüstrisinin en prestijli ödülleri arasında yer alan Word Travel Awards’ın (Dünya Seyahat Ödülleri) Avrupa’nın En İyi Kruvaziyer Limanı kategorisinde GPH’nin işlettiği Kuşadası, Antalya, Barselona, Venedik ve Lizbon limanları aday gösterildi.

Uluslararası Denizcilik Zirvesi’nde konuşan GPH’nin bağlı kuruluşu olduğu Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, “Büyüklük sadece adetle, operasyon hacmiyle ölçülmüyor. Hizmet kalitesi de büyüklüğü belirliyor” dedi. Kuşadası Limanı’nın aynı zamanda Bodrum Limanı ile birlikte Avrupa’nın Lider Kruvaziyer Destinasyonları kategorisinde aday gösterildiğine dikkat çeken Kutman, “Bu, Türkiye’ye yönelik olumlu algı bakımından önemli bir işaret oldu. Kuşadası’nın da iki kategoride aday olması Türkiye’nin gurur duyulan bir limanı olduğunu gösterdi” diye konuştu.

Global Yatırım Holding’in bağlı kuruluşu, dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi Global Ports Holding’in (GPH) işlettiği Türkiye’den Kuşadası ve Antalya Limanları ile İspanya’dan Barselona, İtalya’dan Venedik ve Portekiz’den Lizbon limanları, Avrupa’nın En İyi Kruvaziyer Limanı ödülü için aralarında yarışacak. Söz konusu 5 liman, uluslararası turizm ve seyahat endüstrisinin en prestijli ödülleri arasında yer alan World Travel Awards’ın (Dünya Seyahat Ödülleri) Avrupa’nın En İyi Kruvaziyer Limanı kategorisinde aday gösterildi.

Başbakanlık’ın himayesinde ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı evsahipliğinde düzenlenen Uluslararası Denizcilik Zirvesi’nde konuşan Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, “Büyüklük sadece adetle, operasyon hacmiyle ölçülmüyor. Hizmet kalitesi de büyüklüğü belirliyor. Toplamda 11 aday gösterildi. Bir bakıma ödül için yarış, Global limanları arasında geçecek” dedi.

Kuşadası Türkiye’nin gurur limanı

Kuşadası Limanı’nın yine GPH’nin işlettiği Bodrum Limanı ile birlikte Avrupa’nın Lider Kruvaziyer Destinasyonları kategorisinde de aday gösterildiğine dikkat çeken Kutman, “Bu, Türkiye’ye yönelik olumlu algı bakımından önemli bir işaret oldu. Kuşadası’nın iki kategoride aday olması Türkiye’nin gurur duyulan bir limanı olduğunu gösterdi” diye konuştu.

GPH’nin kruvaziyer turizminde küresel oyuncuların buluşma noktası olan ve Miami’de düzenlenen Sea Trade Cruise Global’e her yıl katıldığını belirten Kutman, şunları söyledi: “GPH yöneticileri bu yıl mart başında gerçekleşen fuarda önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Sektörün iki büyük kruvaziyer gemi operatörü Kuşadası’na planlı seferlere ek olarak dörder tana ek sefer düzenleme kararı aldı. 2019 için şimdiden sekiz ek sefer daha planlanıyor.”



Vira Haber