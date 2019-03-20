Avrupa'nın ilk denizaltı restoranı açıldı

Avrupa'nın ilk denizaltı Restoranı, New York'taki 11 Eylül Müzesi ve Oslo'daki opera binasını dizayn eden Norveçli mimarlık firması Snoehetta tarafından tasarlandı.

Norveçce'de 'merak etmek' anlamına gelen 'Under' isimli denizaltı restoranında müşterilere balık ve Norveç mutfağından tatlar sunulacak.

Kuzey Denizi'nin yüzeyinin beş metre altında yer alan restoran yaklaşık 500 metrekarelik iç alanı ile 100 konuk ağırlayacak kapasiteye sahip. 11 metrelik geniş panoramik şekilde çevreleyen camıyla da deniz ortamının benzersiz sualtı manzarasını sunacak.

Yapının yarısından fazlası sular altında kalmış durumda. Konuklar kıyı seviyesinde olan sahil ile giriş arasındaki boşluğu dolduran bir cam geçit ile erişim sağlıyor. Konukların güvenliğini garanti altına almak için de dalgaların yayılımını ve yükünü incelemek için bir analiz yapılarak 2 bin 500 tonluk yapı en uç olaylara dayanacak şekilde tasarlanmış.

Konuklar, 4 metre uzunluğundaki yemek alanındaki pencereden, fok ve ıstakoz gibi çeşitli balık ve deniz canlılarını gözlemleyebilecek.

Vira Haber