Avustralya, AW22 Tatbikatında Robotik Otonom Sistemleri Test Etti

AW22 Tatbikatının açılış lansmanı Avustralya Donanması’nın robotik otonom sistemleri ve yapay zeka (RAS-AI) planını da içeriyordu. Bu bağlamda donanmanın RAS-AI konusundaki kabiliyetlerini geliştirmek için Savunma Bilim ve Teknoloji Grubu (DSTG), ortaklar, müttefikler ve endüstri gruplarının birlikte nasıl çalışacağı da ortaya kondu.

İki haftalık tatbikat süresince suyun üzerinde, altında ve gökyüzünde faaliyet gösteren insansız robotik ve otonom sistemler; mayın önleme, araştırma, gözetleme, keşif, denizaltı savaşı, istihbarat toplama, kuvvet koruması, birlikte çalışabilirlik ve değişebilirlik konularında kabiliyetlerini gösterebilmek için tasarlanmış senaryolar üzerinden test edildi.

Tatbikat Jervis Körfezi’nin sularında, yakınındaki Doğu Avustralya Test Alanı’nda denizde ve gökyüzünde gerçekleştirildi. Ayrıca tatbikatta komuta kararlarını bildirmek ve otonom sistemlerin eylemlerini yönlendirmek için birden fazla sistemden veri girdilerini almak, işlemek ve sunmak için kullanılan komuta-kontrol teknolojileri de test edildi.